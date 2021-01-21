На доплаты медикам за работу в условиях пандемии Covid-19 выделено 69 млн евро

Министерство поясняет, что с быстрым распространением Covid-19 количество пациентов в больницах продолжает расти. Дополнительную нагрузку на медицинские учреждения создает и большое число заболевших и находящихся в самоизоляции медиков.
Таким образом, еще острее, чем раньше, актуализировалась нехватка человеческих ресурсов в сфере здравоохранения, а также "выгорание" медицинских работников.
Чтобы мотивировать работников в этих обстоятельствах и привлечь дополнительный медицинский персонал, сотрудникам стационарных медицинских учреждений, которые вовлечены в лечение и уход за пациентами с Covid-19, работникам приемных покоев, работникам Службы неотложной медицинской помощи, семейным врачам и их помощникам, а также работникам Центра профилактики и контроля заболеваний выделены доплаты в размере 100% от зарплаты.
Доплаты в размере до 30% от зарплаты предусмотрены для сотрудников стационарных медучреждений, которые занимаются решением связанных с Covid-19 вопросов и устранением последствий распространения нового коронавируса.
Доплаты до 50% от зарплаты предусмотрены для тех работников Минздрава и Национальной службы здравоохранения, которые вовлечены в устранение последствий распространения Covid-19. Доплаты в размере 0,71 евро за рецепт получат и фармацевты, выдающие компенсируемые медикаменты из списка А.