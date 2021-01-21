"Динамо" уступило "Металлургу" и потеряло даже теоретические шансы на выход в плей-офф

Матч завершился со счётом 5:3 (3:0, 0:0, 2:3) в пользу российской команды. Отметим, что это поражение лишило рижан даже теоретических шансов на попадание в плей-офф Кубка Гагарина.

В составе магнитогорцев дубль оформил Сергей Мозякин, по шайбе забросили Тэйлор Бек, Николай Прохоркин и Николай Кулемин. Рижане ответили точными бросками Микса Индрашиса, Рихарда Букартса и Геннадия Столярова.

В общей сложности команды встречались между собой 24 раза и только 8 раз сильнее оказывались "динамовцы". В последний раз рижане побеждали "Металлург" в сентябре 2018 года, когда на выезде взяли верх со счётом 2:1.

В данный момент рижское "Динамо" с 23 очками в 47 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Металлурга" 63 очка в 48 матчах и третье место на "Востоке".