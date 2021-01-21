Пенсионерка потеряла квартиру и 28 000 евро: суд арестовал возможную подельницу Вейнбергса

Как сообщала ранее программа TV3 Nekā personīga, в результате действий судебного пристава Вайнбергса 89-летняя одинокая пенсионерка потеряла и квартиру, и деньги - 28 000 евро, а полиция возбудила уголовное дело. Это не первая схема, в результате которой из-за сравнительно небольшого долга должники теряли жилье или внушительные суммы, и в которой фигурирует Вейнбергс.

В среду, 20 января, министр юстиции Янис Борданс отстранил от должности присяжного судебного исполнителя Роланда Вейнбергса, который признан подозреваемым по уголовному делу по подозрению в мошенничестве с имуществом пенсионерки, сообщил LETA пресс-секретарь министра юстиции Андрис Витенбургс.

Борданс сказал, что статус Вайнбергса в уголовном процессе, учитывая, что судебный пристав подозревается в совершении уголовного преступления, несовместим с исполнением обязанностей в судебной системе.

Решение было принято сразу после получения запрошенной информации из Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции. Судебный исполнитель признается подозреваемым в уголовном производстве, в рамках которого расследуются уголовные преступления, ответственность за которые предусмотрена статьями 318 и 177 Уголовного закона, а именно злоупотребление служебным положением и мошенничество в крупном размере.