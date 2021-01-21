Чт, 21.01.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Венгрия первой в ЕС зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Разработанная в России вакцина от Covid-19 "Спутник-V". ФОТО: Reuters/ScanPix

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V", пишет "Медуза" со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), финансирующий производство вакцины.

Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V на своей территории.

Bloomberg отмечает, что такое решение связано с тем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "идет на предвыборный риск, чтобы ускорить выход страны из кризиса с коронавирусом", пишет "Дождь".

РФПИ планирует начать поставки вакцины в Венгрию с февраля.

Власти Венгрии также рассматривают возможность закупки китайской вакцины от Covid-19.

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В правительстве Венгрии также сообщили о регистрации в стране вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, пишет Reuters. Этот препарат также еще не одобрен Европейским агентством лекарственных средств.

Ранее Reuters сообщал, что Венгрия отказалась от закупки вакцины "Спутник V", поскольку у России недостаточно мощностей для ее производства. 

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер грозил Венгрии административными мерами в случае покупки вакцины, которая не прошла сертификацию в ЕС.

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