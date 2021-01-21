Венгрия первой в ЕС зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V на своей территории.

Bloomberg отмечает, что такое решение связано с тем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "идет на предвыборный риск, чтобы ускорить выход страны из кризиса с коронавирусом", пишет "Дождь".

РФПИ планирует начать поставки вакцины в Венгрию с февраля.

Власти Венгрии также рассматривают возможность закупки китайской вакцины от Covid-19.

В правительстве Венгрии также сообщили о регистрации в стране вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, пишет Reuters. Этот препарат также еще не одобрен Европейским агентством лекарственных средств.

Ранее Reuters сообщал, что Венгрия отказалась от закупки вакцины "Спутник V", поскольку у России недостаточно мощностей для ее производства.