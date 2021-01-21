ВИДЕО ⟩ "Рига" потерпела разгромное поражение от "Зенита" в контрольном матче

Матч завершился со счётом 4:0 в пользу российской команды. Голы забили Себастьян Дриусси (35-я минута), Вендел (36), Андрей Мостовой (84, с пенальти) и Станислав Крапухин (90).

Футбольный клуб "Рига" пробудет в Дубае как минимум до середины февраля. Далее латвийскую команду ожидают проверочные матчи против "Краснодара", "Шахтёра" из Солигорска, узбекистанского "Пахтакора", армянского "Арарата" и московской "Родины".