За грубое нарушение ограничений от должности отстранены глава Огрской полиции и его зам

Должностные лица отстранены от работы с 21 января на срок не более трех месяцев без сохранения заработной платы.
В период отсутствия Улманиса обязанности начальника полиции самоуправления Огрского края будет исполнять его заместитель Мирдза Стрелча.
Самоуправление поясняет, что служебная проверка и временное отстранение Улманиса и Дичса связаны с информацией телевизионной передачи Bez Tabu о том, что они оба обедали в кафе Rush Cafe в Огре, игнорируя установленные в связи с распространением Covid-19 ограничения.
В вышеупомянутом кафе люди обслуживались на месте, образовалась очередь, в которой клиенты не соблюдали дистанцию, персонал и часть клиентов были без масок. Улманис и Дичс приехали туда на трафарированной полицейской машине.
В свое оправдание они заявили, что приехали для того, чтобы совершить контрольную покупку, однако, согласно правилам Кабинета министров, контрольная покупка завершается в момент, когда поставщик услуги согласился ее предоставить.