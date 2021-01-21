Пт, 22.01.2021
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Алексей Навальный
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За грубое нарушение ограничений от должности отстранены глава Огрской полиции и его зам

ФОТО: Ekrānšāviņš

Огрская краевая дума в четверг, 21 января, приняла решение на время служебной проверки отстранить от должности начальника полиции самоуправления Угиса Улманиса и его заместителя Эрика Дичса, свидетельствует принятое депутатами думы решение.

Должностные лица отстранены от работы с 21 января на срок не более трех месяцев без сохранения заработной платы.

В период отсутствия Улманиса обязанности начальника полиции самоуправления Огрского края будет исполнять его заместитель Мирдза Стрелча.

Самоуправление поясняет, что служебная проверка и временное отстранение Улманиса и Дичса связаны с информацией телевизионной передачи Bez Tabu о том, что они оба обедали в кафе Rush Cafe в Огре, игнорируя установленные в связи с распространением Covid-19 ограничения.

В вышеупомянутом кафе люди обслуживались на месте, образовалась очередь, в которой клиенты не соблюдали дистанцию, персонал и часть клиентов были без масок. Улманис и Дичс приехали туда на трафарированной полицейской машине.

В свое оправдание они заявили, что приехали для того, чтобы совершить контрольную покупку, однако, согласно правилам Кабинета министров, контрольная покупка завершается в момент, когда поставщик услуги согласился ее предоставить.

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