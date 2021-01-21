За грубое нарушение ограничений от должности отстранены глава Огрской полиции и его зам

Должностные лица отстранены от работы с 21 января на срок не более трех месяцев без сохранения заработной платы.

В период отсутствия Улманиса обязанности начальника полиции самоуправления Огрского края будет исполнять его заместитель Мирдза Стрелча.

Самоуправление поясняет, что служебная проверка и временное отстранение Улманиса и Дичса связаны с информацией телевизионной передачи Bez Tabu о том, что они оба обедали в кафе Rush Cafe в Огре, игнорируя установленные в связи с распространением Covid-19 ограничения.

В вышеупомянутом кафе люди обслуживались на месте, образовалась очередь, в которой клиенты не соблюдали дистанцию, персонал и часть клиентов были без масок. Улманис и Дичс приехали туда на трафарированной полицейской машине.