Риту Дакоту экстренно госпитализировали на Бали
Певица Рита Дакота была экстренно госпитализирована на Бали. Об этом она сообщила на своей Instagram-странице.
Певица Рита Дакота была экстренно госпитализирована на Бали. Об этом она сообщила на своей Instagram-странице.
"Меня люто скрутило, не могла дышать, двигаться, ужасно заболел живот", - рассказала она в сторис.
Звезда опубликовала ролик, в котором видно, что она в палате и ей поставили капельницу.
По словам Риты, диагноз ей пока не озвучили. В госпитале ей сделали укол обезболивающего, КТ, взяли анализ крови и поставили капельницу.
Дакота призналась, что ей никогда не было так плохо. Она не знает, что это было. Сейчас певица уже отходит от приступа и даже может шутить.
Рядом с Ритой все время находится ее возлюбленный Федор. Он считает, что болевой приступ был вызван местной едой. Напомним, что Рита и Федя веганы.
2 января Рита Дакота и ее бойфренд отметили первую годовщину своих отношений.