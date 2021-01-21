Чт, 21.01.2021
Было бы логично, если бы IIHF пошла навстречу, потому что в конце концов это ее чемпионат, а мы в этом случае фактически им помогаем. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
1 мин для прочтения

Риту Дакоту экстренно госпитализировали на Бали

Рита Dакота ФОТО: Пресс-фото

Певица Рита Дакота была экстренно госпитализирована на Бали. Об этом она сообщила на своей Instagram-странице.

"Меня люто скрутило, не могла дышать, двигаться, ужасно заболел живот", - рассказала она в сторис.

Звезда опубликовала ролик, в котором видно, что она в палате и ей поставили капельницу.

По словам Риты, диагноз ей пока не озвучили. В госпитале ей сделали укол обезболивающего, КТ, взяли анализ крови и поставили капельницу.

Дакота призналась, что ей никогда не было так плохо. Она не знает, что это было. Сейчас певица уже отходит от приступа и даже может шутить.

Рядом с Ритой все время находится ее возлюбленный Федор. Он считает, что болевой приступ был вызван местной едой. Напомним, что Рита и Федя веганы. 

2 января Рита Дакота и ее бойфренд отметили первую годовщину своих отношений.

ФОТО: instagram.com/ritadakota

Последние новости

НАВЕРХ
Back