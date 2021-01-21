Риту Дакоту экстренно госпитализировали на Бали

"Меня люто скрутило, не могла дышать, двигаться, ужасно заболел живот", - рассказала она в сторис.

Звезда опубликовала ролик, в котором видно, что она в палате и ей поставили капельницу.

По словам Риты, диагноз ей пока не озвучили. В госпитале ей сделали укол обезболивающего, КТ, взяли анализ крови и поставили капельницу.

Дакота призналась, что ей никогда не было так плохо. Она не знает, что это было. Сейчас певица уже отходит от приступа и даже может шутить.

Рядом с Ритой все время находится ее возлюбленный Федор. Он считает, что болевой приступ был вызван местной едой. Напомним, что Рита и Федя веганы.

2 января Рита Дакота и ее бойфренд отметили первую годовщину своих отношений.