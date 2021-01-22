Когда Национальное объединение подало поправки к Конституции, запрещающие однополым партнерам обладать статусом семьи, его позицию упрочил призыв 76 негосударственных организаций "укрепить определение естественной семьи". Большая часть подписавших письмо - христианские организации, однако в защиту нравственности выступили и "качки с Маскачки", павшие политики, ветераны войны, автоспортсмены и даже целители.

Штатные хранители нравственности

Письмо организовало общество "Ассоциация Семья". Оно уже годами отражает известные высказывания России о том, что либерализм и западное понимание прав человека угрожают традиционным семейным ценностям. В 2013 году ассоциация начала сбор подписей для проведения референдума против "пропаганды геев", борьбы с "гендеризмом", в результате которого "постепенно будут созданы бесполые люди", чтобы сформировать "средний, или неопределенный, пол", и выступает против ратификации Стамбульской конвенции, возлагающей на государство обязанность защищать женщин от насилия.

Среди подписчиков письма много христианских организаций и общин, даже Ассоциация христианских мотоциклистов. Несколько подписавших его организаций тесно связаны между собой.

Например, бывший член правления "Ассоциации Семья" Диана Фелдмане сейчас представляет движение "За жизнь", которое борется против абортов. В свою очередь, бывший член правления этой организации Анна Крумпане - в правлении фонда образования и развития семьи Ābeļzieds, который привлек широкое внимание, когда в 2014 году по инициативе NA без конкурса получил от государства 27 тысяч евро, чтобы разработать стандарт нового учебного предмета "Мудрость жизни". Позднее договор был разорван, так как фонд не выполнил обязательства.

Другой член правления Ābeļzieds - Индра Третьякова - представляет и подписавшийся "Альянс родителей", который в качестве одной из своих целей установил "нравственный рост детей". Она как психотерапевт в свое время в комиссии Сейма критиковала книгу "День, когда Карлис был Карлиной, и день, когда Рута была Рихардом" - Третьякова указала, что книга создает конфликт между психикой и телом, поэтому латвийских детей от нее нужно защитить.

В правлении "Альянса родителей" числится и Айра Екабсоне - бывшая помощница депутата Сейма Юлии Степаненко, которая активно публиковалась на сайте "Ассоциации Семья". Нужно напомнить, что именно Степаненко была той, кто принес в Сейм так называемые "нравственные поправки" - изменения в Законе об образовании, которые предусматривали защиту детей от учебных материалов, идущих в противоречие с нравственным воспитанием. Тогда еще неизвестный широкой общественности депутат от "Согласия" удачно продвинула поправки к закону после того, как с ней сконтактировали несколько организаций, в том числе "Наши дети", которая также находится среди тех, кто подписал призыв в поддержку. Организация, как сообщает Регистр предприятий, занимается "организацией детских и школьных спортивных мероприятий".

Письмо подписало и общество "Суверенная власть", члены правления которой - непринадлежащие фракциям депутаты Сейма Карина Спруде (в прошлом KPV LV) и Степаненко. Общество было основано в ноябре 2020 года, и одна из его целей - "способствовать активности общества в принятии решений на уровне государства и самоуправлений".

Обнаруживаются и подписи других связанных обществ. Например, Центр кризисной беременности, руководитель которого Юдите Бриеде-Юревича - член правления Латвийского евангелического альянса и руководит передачей на Латвийском христианском радио. Партнер центра - "Ассоциация Семья". Широкое внимание общественности Центр кризисной беременности привлек после посещения учеников Рижской государственной 3-й гимназии, которым рассказывал глупости о контрацепции. "Использование презерватива - это русская рулетка, - в розданных школьникам материалах писала организация. - Первая пуля в магазине - презерватив, который рвется, и ты получаешь сифилис, вторая - ты получаешь СТЗ, от которых презервативы не защищают вообще, третья - ты заражаешься смертельной болезнью, четвертая - ты получаешь совсем новое СТЗ, которое еще не исследовано..."

ФОТО: Lursoft

Сами подают, сами поддерживают

Нужно отметить, что руководитель "Ассоциации Семья" Илона Бремзе по списку NA баллотировалась на выборах в 12-й Сейм. Среди подписавшихся изменяльщиков Конституции самих членов NA - немало. Например, одно из таких - созданное несколькими представителями NA осенью прошлого года общество Austošā saule. Передача LTV De Facto сообщала, что на логотипе Austošā saule видна стилизованная свастика, а правила общества требуют, чтобы мужчины в обязательном порядке были земессаргами.

Член правления Austošā saule Гинта Вилцане, которая по списку NA стартовала на выборах в Рижскую думу, также представляет другую подписавшуюся сторону - общество "В поддержку национальных солдат", которое, когда не занимается определением правильной семьи, пытается просвещать общество о легионерах.

Под призывом подпись поставил и Valles klēts, главной целью деятельности которого указано "развитие волости Валлес". Руководитель организации - Диана Ругеле. Она также является депутатом Вецумниекской краевой думы, куда была избрана по списку NA.

Подписалось и поддерживаемое NA Общество генерала Петериса Радзиньша. О связи его руководителя, члена NA Агриса Пурвиньша с крайне правыми силами Украины можно прочесть в этой статье Re:Baltica.

Еще среди подписавшихся представителей NA можно найти Центр духовной культуры Griezes pastorāts, которым руководит внештатный советник президента по вопросам исторической памяти и принадлежности Юргис Клотиньш (NA).

Ярым сторонником NA является и Айнис Спрогис, который подписался от имени общества "На новый берег". Спрогис у себя в соцсетях активно делится партийными посланиями, но широкой общественности он известен как один из задержанных 9 мая 2018 года на мероприятии в парке Победы, куда он с единомышленниками пришел протестовать по поводу обязанности знать государственный язык.

Качки с Маскачки

Хранящие "семейные ценности" националисты рука об руку сотрудничают с якобы политически полностью противоположными идеологическими силами, например, с ранее связанными с "Согласием" псевдонегосударственными организациями.

Одна из таких - движение "За политическое общество", которое, как оно указывает само, занимается популяризацией спорта и здорового образа жизни. Re:Baltica ранее уже писала, что "За спортивное общество" - одно из обществ так называемых "качков с Маскачки". Эту и другие организации создал бывший военный Виталий Дубов, который вместе с единомышленниками в свое время получил контроль над Рижским Центральным рынком, а позднее они стали депутатами "Согласия" - как в Рижской думе, так и в Сейме. На их проекты самоуправление, когда мэром был Нил Ушаков, выделило десятки тысяч евро, а они организовывали массовые митинги в защиту мэра.

Призыв подписали и несколько других обществ, которыми руководит или в свое время руководил Дубов - Voluntieris.lv, Латвийская ассоциации ветеранов армии. Почему спортсмены и ветераны армии вдруг решили бороться за "правильные семьи"? Дубов Re:Baltica написал, что поддерживает выраженные в призыве ценности. Сбор подписей заметили в соцсетях. "Я общественно активный человек и таким образом хотел выразить свое мнение по этой теме, которая важна и для меня самого", - сказал Дубов. В свою очередь на вопрос, честно ли подписываться от имени нескольких обществ, он ответил, что он в таких обществах - лицо, имеющее право подписи. Остальные члены правления поддержали подпись призыва.

Без Элбакяна - никак

Под призывом подписалась организация Streetbasket - одна из любимиц Раймонда Элбакяна, организующая Ghetto Games. Когда Рижской думой еще руководило "Согласие", связанные с Элбакяном общества в виде поддержки получили 700 тысяч евро. Для избирательной кампании Элбакян также создал "документальный фильм" "Переход" с Нилом Ушаковым в главной роли, который сначала выдали за молодежную инициативу, но в конце концов оказалось, что за него заплатило "Согласие". Больше о связи руководителя Ghetto Games с "Согласием" читайте здесь.

Выяснить, почему Элбакян решил поддержать, что в Сатверсме нужно установить правильное понятие семьи, Re:Baltica не удалось, так как дозвониться до Элбакяна не получилось. Однако нужно отметить, что он - один из участников круглого стола "За спортивное общество", сообщает сайт общества.

Падшие политики

"Мы сделаем Латвию великой!" - с таким слоганом на выборах в Сейм в 2018 году от объединения партий LSDSP/KDS/GKL стартовал Валдис Шакарс. Еще в 2016 году он был в рядах "Единства". Годом позже собирался основать партию "Наша земля - Латвия", однако не смог собрать необходимые для этого 200 членов. Вместо этого Шакарс в 2018 году зарегистрировал Общество поддержки общественности MZL, в качестве цели которой установил укрепление демократической и гражданской общественности. Его общество с поправками к Конституции согласно, так как выступает за традиционные семьи, говорит Шакарс. Однако официальные установленные цели другие - "организация детских и школьных спортивных мероприятий". По мнению Шакарса, традиционная семья сейчас находится под угрозой. "Знаете, если вместе живут двое мужчин или две женщины, то дети не рождаются, это ведет к снижению популяции людей", - объяснил он Re:Baltica ход своих мыслей. На вопрос, если в Конституции вдруг будет установлена модель "правильной семьи", прекратят ли однополые пары вдруг образовывать семьи, он ответил, что нет, но не хотел бы, чтобы это считалось правильным.

Партия центра, которая регулярно агитирует и собирает подписи за роспуск Сейма, подписалась и здесь. Партия декларировала, что выступает против иммиграции, "которая создает риски терроризма, преступности и инфекций", против "идеологии гендеризма, публичной пропаганды половой жизни, ЛГБТ и гомосексуализма". Наиболее видный ее представитель - Нормунд Гростиньш, который регулярно в качестве эксперта выступает на пропагандистских каналах Кремля. В свою очередь, другой ее член Янис Валтервитенхеймс был лидером списка партии на внеочередных выборах в Рижскую думу прошлым летом. Валтервитенхеймс руководит также Латвийским объединением католических студентов и академиков Dzintars. И это объединение подписалось в поддержку поправок к Конституции.

Под руководством христиан

Среди подписавшихся много обществ, которые кажутся не связанными с так называемыми традиционными ценностями. Ежедневно они занимаются благотворительностью, помогают группам риска и организуют молодежные лагеря. Однако подписались они, скорее всего, потому, что в их руководстве присутствуют священники и представители различных христианских конфессий.

Одно из таких обществ - "Наследие Каросты", которое, как оно указывает само, "защищает права социально наименее защищенных, подверженных риску социальной отчужденности, попавших в кризисную ситуацию лиц и противостоит направленной против них дискриминации". "Наследием Каросты" руководит баптистский проповедник Марцис Деюс.

Среди подписавшихся и учреждение "Многофункциональный центр для семьи, молодежи, общества Spēkuguns", цели которого - вовлечение молодежи в добровольный труд, организация лагерей и т. д. Нужно отметить, что в 2008 году один из членов правления учреждения Санда Ласма Белова подписала меморандум противоположного характера - распространенный Фондом общественной интеграции "Меморандум доброй воли" о создании единого и толерантного общества. Белова - и один из авторов христианского портала tuvumā.lv. В свою очередь, второй член правления учреждения Екатерина Пурите в свое время баллотировалась на выборах в Сейм от партии Айнара Шлесерса "Едины для Латвии".

"Мы - христианские люди", - говорит председатель правления фонда Celies Иева Дадона. Руководимая ею организация помогает интегрироваться в обществе людям из нездоровой социальной среды. Среди сторонников фонда не только другие христианские организации, как, например, Община горного благословления Brukna, но и Latvijas valsts meži. "Основа нашей собственной деятельности и деятельности наших добровольцев - это Библия и то, что написано в Библии. Поэтому мы выступаем за естественную семью и хотим это укрепить", - пояснила Дадона.

Автоспортсмены, целители и другие

Установить определение "правильной семьи" хочет и общество RMC Racing team, объединяющее энтузиастов автомобилей и автоспорта. Впрочем, автоспортсмены не пожелали отвечать, почему подписались.

Среди подписавшихся - и женский клуб Veiksme из Дагды. Члены клуба главным образом занимаются рукоделием и сбором исторических материалов. С программой Службы поддержки села клуб в Константиновской волости создал место встречи для занятий рукоделием и комнату исследования края. Руководитель клуба Луция Никитина в соцсетях заметила сбор подписей и решила присоединиться. "У меня трое детей и шесть внуков. Я хочу только того, чтобы наши традиции и ценности продолжались через наших детей", - пояснила Никитина. Нужно отметить, что другая представительница Veiksme в свое время обвинялась в насилии по отношению к детям местной спецшколы-интерната. Суд Краславского района наказал педагога 150 часами принудительных работ и запретом работать учителем на один год.

Поддержку выразил и спортивный клуб Ziemeļpols, популяризирующий горные лыжи. О возможности подписаться представитель клуба Гунта Гасуна узнала в соцсетях. "Так мы скоро уже будем любить собак и не знаю что еще. Семья там, где рождаются дети. От кого рождаются? От мужчины и женщины", - пояснила она Re:Baltica.

"Защита естественной семьи" была важна и обществу "Для развития и защиты окружающей среды Юрмалы". Его руководитель Янис Вилнитис рассказал, что он не против гомосексуальных людей, у него даже есть несколько друзей и знакомых. Однако как он сам, так и его гомосексуальные друзья, на которых ссылается Вилнитис, не хотели бы "смешивать понятия". "Одна часть либерального мира рассказывает "ужас, ужас, как мы их обсуждаем", но мои знакомые удивлены этим, и они свои юридические проблемы уже решили благодаря имеющимся возможностям. И они считают, что в латышских жизненных ценностях не стоило бы все это смешивать", - отметил Вилнитис.

Подписался и Латышский культурный фонд в Ирландии. Судя по странице фонда в Facebook, он преимущественно организует различные тематические вечера и совместные мероприятия для проживающих на ирландском острове латышей. Обеспечивает и мобильную библиотеку. Кто побудил фонд присоединиться к сторонникам поправок к Конституции, Re:Baltica выяснить не удалось, так как его представители на вопросы не ответили.

В свою очередь, целитель Волдис Пранцанс, встревоженный решением суда Сатверсме выделить задуманный для отцов отпуск по уходу за ребенком однополой семье, также решил подписаться от имени своего общества Viedums. Пранцанс в разговоре с Re:Baltica подробно рассказал, к каким прелюбодеяниям может привести упомянутое решение, поэтому считает защиту понятия семьи важнейшей задачей. "Если они [суд Сатверсме] хотят свою репутацию улучшить, им [Саниту] Осипову нужно отправить в отставку, а также надо извиниться перед латышским народом и отменить свое решение", - считает Пранцанс.