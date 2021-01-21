Чт, 21.01.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Торговцы обратились к Кариньшу: "Неправильно продолжать "мучить" сферу торговли и жителей"

Кришьянис Кариньш ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Торгово-промышленная Палата Латвии (LTRK), Латвийская конфедерация работодателей (LDDK), Латвийской ассоциации рекламы  (LRA) и торговые предприятия направили письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу (JV) и ответственным министерствам с просьбой разрешить возобновить в стране безопасную торговлю, сказала специалист по связям с общественностью LTRK Инесе Райба.

Представители организаций считают, что в начале ноября 2020 года между участниками торговой сферы, организациями, представляющими торговую отрасль, Министерством экономики, Государственной полицией и муниципальной полицией был заключен меморандум по реализации социально ответственной политики в сфере торговли. Целью меморандума является единообразная реализация на практике наиболее подходящих мер в секторе торговли для ограничения распространения инфекции Covid-19 в соответствии с реальной ситуацией распространения вируса в стране.

Однако, по мнению авторов письма, наличие меморандума не помешало правительству "экспериментировать с различными запретами и ограничениями в торговле, игнорируя мнение сферы, имеющиеся данные, опыт латвийских торговцев, накопленный на ранней стадии пандемии весной 2020 года, а также опыт зарубежных стран в определении и снятии различных ограничений".

"Думаю, что неправильно продолжать дальше "мучить" сферу торговли и жителей, тем более нет убедительных доказательств или данных, позволяющих предположить, что торговля может значительно способствовать распространению Covid-19.

Янис Эндзиньш, председатель правления LTRK подчеркнул, что, понимая общую ситуацию с Covid-19, отрасль подготовила еще более строгие правила в торговле. "Я думаю, что весь торговый сектор будет очень разочарован, если правительство отвергнет и этот подход", - сказал Эндзиньш.

LTRK и LDDK, а также торговые ассоциации и торговые предприятия подготовили предложения, которые были отправлены в Минэкономики для оценки, однако заявления, распространенные правительством, и информация, предоставленная официальными лицами, не внесли ясность, когда и при каких условиях может быть принято решение об отмене ограничений.

Правительственные партнеры, отраслевые ассоциации и торговые предприятия считают, что сфера торговли способна обеспечить безопасную торговлю с полным спектром товаров при полном соблюдении требований эпидемиологической безопасности.

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