"Свободу Навальному!" Ряд российских хоккеистов поддержали арестованного оппозиционера

Всё началось с публикации хоккеиста "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина , который в своём Instagram выразил поддержку оппозиционному политику Алексею Навальному, опубликовав его фотографию с семьёй и сопроводив хештегом #свободунавальному.

Затем нападающий "Далласа" Александр Радулов отреагировал на пост Панарина, поставив под публикацией "лайк". То же самое сделали голкипер системы "Виннипега" Михаил Бердин и защитник "Чикаго" Никита Задоров.

Также "лайк" поставили защитник системы "Филадельфии" Егор Замула, форвард "Далласа" Денис Гурьянов, защитник "Спартака" Андрей Зубарев, защитник "Динамо" Иван Верещагин, нападающий СКА Кирилл Марченко, форвард "Витязя" Герман Шапорев, вратарь "Локомотива" Даниил Исаев, игрок "Авангарда" Максим Мизюрин, находящийся в аренде в "Ермаке".

В поддержку Навального выступил также бывший капитан "Зенита", "Локомотива", "Динамо" и сборной России по футболу Игорь Денисов . Он не ведёт соцсетей, поэтому прислал видео в редакцию портала Sports.ru.

🗯 Игорь Денисов сделал заявление об Алексее Навальном ( @navalny ) Бывший капитан «Зенита», «Локомотива», «Динамо» и сборной России не ведет акаунты в соцсетях, а потому прислал видео в редакцию @sportsru pic.twitter.com/KJRH3bB9yA

Напомним, ранее в поддержку оппозиционного политика выступили Саша Бортич, Михаил Ходорковский, Noize MC, Татьяна Лазарева, Юрий Дудь, Дмитрий Глуховский, Евгений Чичваркин, Алёна Водонаева, Варвара Шмыкова, Семён Трескунов, группа "Каста", Яна Троянова, Дмитрий Спирин, Андрей Макаревич, Макс Покровский, Николай Соболев и целый ряд других российских знаменитостей.

17 января Алексей Навальный прилетел в Москву из Берлина, где проходил лечение после отравления. Политик был задержан сразу после приземления в аэропорту Шереметьево, после чего - отправлен под стражу до 15 февраля.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) требует изменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный, поскольку политик, по мнению ведомства, уклоняется от исполнения обязанностей условно осуждённого.