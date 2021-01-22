Starp citu ⟩ Опять не оставляют в покое Конституцию и хотят определить понятие семьи
Пандемия - подходящее время для внесения поправок к Конституции, подумало Национальное объединение и представило свои поправки, определяющие, что такое семья.
Пандемия - подходящее время для внесения поправок к Конституции, подумало Национальное объединение и представило свои поправки, определяющие, что такое семья.
Чтобы создать видимость, что общество поддерживает эти усилия, партия вместе с обществом "Ассоциация Семья" собрала подписи защитников естественной семьи. Кто они? Смотрите в этом выпуске Starp citu.