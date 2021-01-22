Полиция допросила ученика из-за замены портрета Путина на фото Навального

В Подмосковье представители МВД около четырех часов опрашивали ученика 9-го класса из-за того, что в школе кто-то поменял портрет президента РФ Владимира Путина на портрет Алексея Навального, пишет "Медуза".

В сообщении "ОВД-Инфо" не указано, что школьника опрашивали именно из-за публикации видео.

Эти школьники из Тиктока снимут каждого Путина во всех школах страны pic.twitter.com/FVniDW3Bl8 — Открытка (@openrussia_team) January 20, 2021

Отец ученика рассказал, что его сына забрали с уроков, а классный руководитель написала его жене, что портрет заменил именно их сын.

Школьника опросили без родителей, при опросе присутствовали директор школы, социальный работник, сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних, а также некий сотрудник МВД.

Во время разговора сотрудник МВД попросил телефон ученика и поговорил с его отцом. Он также спросил, за Навального ли отец школьника. После этого ученику вручили повестку с вызовом для опроса в присутствии родителей.