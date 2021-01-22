Полиция допросила ученика из-за замены портрета Путина на фото Навального

В Подмосковье представители МВД около четырех часов опрашивали ученика 9-го класса из-за того, что в школе кто-то поменял портрет президента РФ Владимира Путина на портрет Алексея Навального, пишет "Медуза".
В сообщении "ОВД-Инфо" не указано, что школьника опрашивали именно из-за публикации видео.
Отец ученика рассказал, что его сына забрали с уроков, а классный руководитель написала его жене, что портрет заменил именно их сын.
Школьника опросили без родителей, при опросе присутствовали директор школы, социальный работник, сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних, а также некий сотрудник МВД.
Во время разговора сотрудник МВД попросил телефон ученика и поговорил с его отцом. Он также спросил, за Навального ли отец школьника. После этого ученику вручили повестку с вызовом для опроса в присутствии родителей.
Напомним, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.