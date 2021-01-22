Недалеко от Иецавы перевернулся автовоз, на котором было восемь машин
В четверг, 22 января, на трассе A7 в Иецавском крае была замечена необычная сцена - автовоз со всем ценным грузом лежал на боку в канаве.
В четверг, 22 января, на трассе A7 в Иецавском крае была замечена необычная сцена - автовоз со всем ценным грузом лежал на боку в канаве.
Автовоз Mercedes-Benz с восемью машинами направлялся в Бауску, но не доехал до места назначения, так как попал в аварию недалеко от Иецавы, сообщает передача Degpunktā.
Другим водителям, которые ехали на этом участке дороги, пришлось снизить скорость и даже на некоторое время оказаться в пробке из-за того, что на дороге работали оперативные службы. По словам коллеги, водителю грузовика посчастливилось остаться целым и невредимым, он отделался испугом.
Грузовик соскользнул в канаву и перевернулся. Однако некоторые из перевезенных автомобилей получили различные повреждения, по крайней мере один автомобиль Audi даже упал с прицепа и перевернулся на крышу. Куда везли автомобили и был ли застрахован груз, представитель компании не сообщил.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке