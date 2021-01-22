Российских школьников и студентов призывают не ходить на акцию протеста в поддержку Навального

Стало известно, что с 18 января в официальных сообществах российских вузов и студенческих рассылках стали появляться предупреждения о том, что студентам грозит административная ответственность или даже отчисление за участие в несогласованных митингах, пишет "Русская служба" BBC.

Призывы отказаться от акций протеста распространяются также в соцсетях российских школ. Как сообщает "Бумага", в группах десятков школ опубликованы одинаковые посты с обращением к родителям.

"Защитите ваших детей от втягивания их в деструктивные действия, которые могут привести к психологическим проблемам в будущем и к непредсказуемым последствиям в их жизни сегодня", - говорится в обращении.

В родительских чатах рассылается файл с точно таким же сообщением, которое распространяется в соцсетях.

Министерство просвещения РФ опубликовало в соцсетях призыв к родителям школьников оградить детей от акций в поддержку Алексея Навального, запланированных на 23 января, сообщает "Медуза".

В ведомстве выступили против втягивания молодежи в "различные политические действия и провокации".

"Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией.

Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок". Проведите этот день вместе!", - сказано в сообщении ведомства.