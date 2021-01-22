Несколько медиков заболели Covid-19 перед получением второй дозы вакцины

Она напомнила, что одна доза вакцины не обеспечивает необходимой защиты, поэтому, если заболевание возникло до получения второй вакцины, человек сможет получить вторую дозу, как только выздоровеет.

Завадска добавила, что не рекомендуется пропускать вторую дозу, особенно если для этого нет уважительной причины. Израиль также опубликовал данные о том, что однократная вакцинация не обеспечивает хорошей защиты от вируса. 21-дневный интервал между первой и второй дозами вакцины установлен только для вакцин Pfizer. Для других вакцин, которые Латвия в настоящее время получает или планирует получать, интервал составляет 28 дней.