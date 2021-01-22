Сегодня вечером начнется очередной комендантский час
В пятницу, субботу и воскресенье в Латвии в ночное время должен соблюдаться комендантский час, согласно ранее принятому Кабинетом министров решению.
В пятницу, субботу и воскресенье в Латвии в ночное время должен соблюдаться комендантский час, согласно ранее принятому Кабинетом министров решению.
Вечером в пятницу, 22 января, в Латвии начнется очередной период комендантского часа, который будет действовать на протяжении выходных. Это означает, что латвийцам запрещено покидать место жительства с 22:00 пятницы до 5:00 субботы, а затем с 22:00 субботы до 5:00 воскресенья.
Напомним, что комендантский час будет действовать на выходных с 15 по 17 января и с 22 по 24 января, 29 по 31 января, а также с 5 по 7 февраля.