Пт, 22.01.2021
Это адски, сограждане. Это как если бы Навальный давал показания следственным органам Германии под портретом Гиммлера. Леонид Парфенов, журналист
Леонид Парфенов, журналист
1 мин для прочтения

Сегодня вечером начнется очередной комендантский час

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В пятницу, субботу и воскресенье в Латвии в ночное время должен соблюдаться комендантский час, согласно ранее принятому Кабинетом министров решению.

Вечером в пятницу, 22 января, в Латвии начнется очередной период комендантского часа, который будет действовать на протяжении выходных. Это означает, что латвийцам запрещено покидать место жительства с 22:00 пятницы до 5:00 субботы, а затем с 22:00 субботы до 5:00 воскресенья.

Напомним, что комендантский час будет действовать на выходных с 15 по 17 января и с 22 по 24 января, 29 по 31 января, а также с 5 по 7 февраля.

Последние новости

НАВЕРХ
Back