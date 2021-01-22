Сегодня вечером начнется очередной комендантский час

Вечером в пятницу, 22 января, в Латвии начнется очередной период комендантского часа, который будет действовать на протяжении выходных. Это означает, что латвийцам запрещено покидать место жительства с 22:00 пятницы до 5:00 субботы, а затем с 22:00 субботы до 5:00 воскресенья.