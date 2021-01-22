Пт, 22.01.2021
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Covid-19 в Латвии: 876 новых случаев инфицирования, 19 человек скончались

ФОТО: pixabay.com

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 876 новых случаев Covid-19, скончались 19 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Среди умерших были люди, входившие в разные возрастные группы:

  • один человек в взрасте от 45 до 50 лет,
  • один - от 55 до 60 лет,
  • семь - от 65 до 75 лет,
  • семь - от 75 до 85 лет,
  • три - от 85 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 59 586 человек, скончались 1076 пациентов с Covid-19, что составляет 1,8% всех инфицированных.

В среду было сделано 12 397 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,1%.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней заразились 11 804 человека. 14- дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии составляет 618,76 случая.

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