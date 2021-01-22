Covid-19 в Латвии: 876 новых случаев инфицирования, 19 человек скончались

Среди умерших были люди, входившие в разные возрастные группы:

один человек в взрасте от 45 до 50 лет,

один - от 55 до 60 лет,

семь - от 65 до 75 лет,

семь - от 75 до 85 лет,

три - от 85 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 59 586 человек, скончались 1076 пациентов с Covid-19, что составляет 1,8% всех инфицированных.

В среду было сделано 12 397 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,1%.