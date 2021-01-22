Covid-19 в Латвии: 876 новых случаев инфицирования, 19 человек скончались
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 876 новых случаев Covid-19, скончались 19 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 876 новых случаев Covid-19, скончались 19 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Среди умерших были люди, входившие в разные возрастные группы:
С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 59 586 человек, скончались 1076 пациентов с Covid-19, что составляет 1,8% всех инфицированных.
В среду было сделано 12 397 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,1%.
По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней заразились 11 804 человека. 14- дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии составляет 618,76 случая.