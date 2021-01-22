В аварии на дороге Саулкрасты - Бирини погиб один человек
В четверг вечером, 22 января, в Сейском крае на дороге Саулкрасты-Бирини произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один человек погиб и еще двое получили травмы.
В четверг вечером, 22 января, в Сейском крае на дороге Саулкрасты-Бирини произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один человек погиб и еще двое получили травмы.
Как сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Госполиции, авария произошла около 17.40 на 11-м километре дороги Саулкрасты-Бирини.
В результате столкновения Audi и Chrysler один человек погиб, еще двое получили травмы и доставлены в медицинское учреждение.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.
В четверг, 21 января, в Латвии зарегистрировано 88 ДТП, в авариях пострадали восемь человек, погиб один. Двое пострадавших были пешеходами.
Составлено восемь административных протоколов за вождение в нетрезвом состоянии, пять - за агрессивное вождение, 118 - за превышение скорости и всего 312 протоколов за нарушения правил дорожного движения.