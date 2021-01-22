Пт, 22.01.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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В аварии на дороге Саулкрасты - Бирини погиб один человек

Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

В четверг вечером, 22 января, в Сейском крае на дороге Саулкрасты-Бирини произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один человек погиб и еще двое получили травмы.

Как сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Госполиции, авария произошла около 17.40 на 11-м километре дороги Саулкрасты-Бирини.

В результате столкновения Audi и Chrysler один человек погиб, еще двое получили травмы и доставлены в медицинское учреждение.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

В четверг, 21 января, в Латвии зарегистрировано 88 ДТП, в авариях пострадали восемь человек, погиб один. Двое пострадавших были пешеходами.

Составлено восемь административных протоколов за вождение в нетрезвом состоянии, пять - за агрессивное вождение, 118 - за превышение скорости и всего 312 протоколов за нарушения правил дорожного движения. 

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