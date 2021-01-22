В аварии на дороге Саулкрасты - Бирини погиб один человек

Как сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Госполиции, авария произошла около 17.40 на 11-м километре дороги Саулкрасты-Бирини.

В результате столкновения Audi и Chrysler один человек погиб, еще двое получили травмы и доставлены в медицинское учреждение.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

В четверг, 21 января, в Латвии зарегистрировано 88 ДТП, в авариях пострадали восемь человек, погиб один. Двое пострадавших были пешеходами.