Водитель BMW захотел "насладиться" зимой: новая информация о машине, затонувшей в озере Балтэзерс

В Государственную пожарно-спасательную службу поздно вечером поступила тревожная новость от очевидца о машине, которая провалилась под лед. В то время основной задачей спасателей было проверить, не угрожает ли людям опасность.
За короткое время пожарные вместе с водолазами добрались до озера Лиелайс-Балтэзерс со стороны Букулты. Спасать водителя не пришлось, так как он смог самостоятельно выбраться из тонущей машины и добраться до берега. Затонувшим автомобилем оказался BMW пятой серии, а водителем - 60-летний мужчина, который явно хотел насладиться зимними радостями.
Вытащить машину, которая находилась так далеко от берега, было непростой задачей. Спасатели признали, что каждый этап спасательной операции необходимо было тщательно оценивать и планировать, чтобы не подвергать себя риску.
Услышав шум бензопилы, который звучал, когда спасатели прокладывали путь к берегу для автомобиля BMW, многие местные жители подошли к озеру и наблюдали за случившимся с неподдельным интересом.
Незадолго до 17:00 крыша BMW вынырнула из воды. Когда машину полностью вытащили, пожарные уехали, и на место происшествия прибыла полиция. Эта поездка обойдется владельцу транспортного средства в значительную сумму денег.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке