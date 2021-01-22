Водитель BMW захотел "насладиться" зимой: новая информация о машине, затонувшей в озере Балтэзерс

В Государственную пожарно-спасательную службу поздно вечером поступила тревожная новость от очевидца о машине, которая провалилась под лед. В то время основной задачей спасателей было проверить, не угрожает ли людям опасность.

Šodien notiek ledū ielūzušas automašīnas izcelšana no ūdenstilpes Garkalnes novadā. Izsaukums uz ūdenstilpi saņemts vakarnakt, kur apmēram 300 metrus no krasta ledū ielūzusi un nogrimusi automašīna. Automašīnas vadītājs no tās izkļuvis saviem spēkiem. Foto no notikuma vietas! pic.twitter.com/wbM71OsbLg — VUGD (@ugunsdzeseji) January 21, 2021

За короткое время пожарные вместе с водолазами добрались до озера Лиелайс-Балтэзерс со стороны Букулты. Спасать водителя не пришлось, так как он смог самостоятельно выбраться из тонущей машины и добраться до берега. Затонувшим автомобилем оказался BMW пятой серии, а водителем - 60-летний мужчина, который явно хотел насладиться зимними радостями.

Вытащить машину, которая находилась так далеко от берега, было непростой задачей. Спасатели признали, что каждый этап спасательной операции необходимо было тщательно оценивать и планировать, чтобы не подвергать себя риску.

Услышав шум бензопилы, который звучал, когда спасатели прокладывали путь к берегу для автомобиля BMW, многие местные жители подошли к озеру и наблюдали за случившимся с неподдельным интересом.

Незадолго до 17:00 крыша BMW вынырнула из воды. Когда машину полностью вытащили, пожарные уехали, и на место происшествия прибыла полиция. Эта поездка обойдется владельцу транспортного средства в значительную сумму денег.