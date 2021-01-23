Фото ⟩ Ламинированное стекло из Латвии вывозят в Литву

В крупный инвестиционный проект, стоимость которого составляет более 1 миллиона евро, вложилась компания Ekobaze, которая более десяти лет как в Латвии, так и в Литве занимается сбором и переработкой вторсырья: пластика, металла, покрышек, стекла и всего того, чему можно дать вторую жизнь.

"С каждым годом в мире рождается все больше новых производственных материалов, которые, как ни старайся, но рано или поздно приходят в негодность. Поэтому очень часто получается так, что инновационный прорыв в современной индустрии, буквально через несколько лет становится проблемой для экосистемы", - рассказывает акционер Ekobaze Мариус Кубилюс.

Что же такое было произведено десяток лет назад, за что приходится расплачиваться сейчас? За ответом далеко ходить не надо – можно посмотреть на стекла машины, бросить взгляд на окна в доме... В большинстве своем перед нами не обычное стекло, в широком понимании, а сложный композитный материал.

Один из его атрибутов - пленка безопасности, которая должна защитить от осколков, если стекло разобьется вдребезги. Инновационное решение спасшее и спасающее тысячи жизней, увы, небезупречно для здоровья окружающей среды.

Обычная практика в Латвии, Литве и Эстонии вывозить пришедшее в негодность такое стекло на полигоны, зачастую под видом строительных отходов, а иногда и под видом несортированных бытовых отходов. Такой подход не только наносит ощутимый вред природе, но и несовместим с принципами экономики замкнутого цикла.

"Бутылочное, промышленное стекло, с успехом перерабатывается многие годы, ламинированное стекло машин, окон домов, теплиц, увы, чаще всего зарывается в землю. Непригодным для его переработки делает укрепление материала полисоединениями, которые теоретически можно было отделить от чистого материала, но практически этим никто до нас в странах Балтии не занимался. Пусть в наших странах нет автопромышленности, но автосервисы представлены в значительном количестве. И это только часть вопроса. Глядя на блестящие сверкающие фасады зданий, которые вырастают на улицах наших городов, можно представить и масштаб проблемы при темпах современного бизнес-строительства. В этой сфере проблема еще глобальнее. Если даже стекло не бьется, всегда будут отходы во время его производства, которые никуда от нас не денутся", - поясняет эксперт.

По словам Мариуса Кубилюса, решение проблемы переработки ламинированного стекла – стало одним из вызовов для компании Ekobaze. Проект постепенно шел к осуществлению – велось проектирование, закупалось современное оборудование. Наконец, результат - запуск в строй линии, на которой осуществляется технологичное отделение бывшего в употреблении стекла от различных видов защитной пленки.

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При этом стекло идет на дальнейшую переработку и становится сырьем для производства новых материалов. Пленка используется, как горючий материал, тем не менее компания ведет поиск возможности переработки и данного вида пластика.