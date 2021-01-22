В Литве за сутки 1032 новых случая Covid-19, умерли 29 человек

Литва

За минувшие сутки от Covid-19 выздоровели 1453 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены восемь смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 174 846 случаев Covid-19, 114 925 человек выздоровели, 56 006 продолжают болеть.

От коронавируса в Литве скончался 2591 человек.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 57 405 человек, двумя дозами - 8739 человек.

За минувшие сутки взято 9568 тестов на коронавирус.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 5260 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 490 (10,6% тестов).

От вызванных коронавирусом осложнений за сутки скончались четыре человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 539,51 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 11,2%.

За сутки в больницах открыли 50 новых историй болезни Covid-19, в госпитализации нуждается 405 пациентов.