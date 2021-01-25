Оцените! ⟩ Шесть температурных зон и шесть футбольных полей: в Риге открыли логистический центр Lidl

В свою очередь, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис высоко оценил вклад предприятия в развитие инфраструктуры города: "Без масштабных инвестиций немыслимо успешное развитие города, поэтому мы рады, что Рига была выбрана местом для создания логистического центра Lidl и развития сети магазинов. Муниципалитет горячо приветствует создание каждого нового и надежного комплекса и создание каждого нового рабочего места. Важно и качественное благоустройство вокруг нового объекта, создание новых улиц, а также зон отдыха".

Факты о логистическом центре Lidl Latvija в Риге:

Строительство логистического центра Lidl Latvija, которое было реализовано за неполные два года строительной компанией Merks, началось в октябре 2018 года и обошлось более чем в 55 миллионов евро. В реализации масштабного проекта приняли участие более 350 экспертов из Италии, Польши и других стран Европы.

Сотни рабочих мест и благоустроенная среда

Площадь нового логистического центра составляет 51 тысячу квадратных метров. Он состоит из складской площади 45 тысяч квадратных метров, что эквивалентно шести футбольным полям. Остальную часть здания занимают офисные помещения. Забота об охране труда и комфорте 150 работников логистического центра и более 200 офисных сотрудников воплотилась в создание столовой и помещений для отдыха. За счет предприятия озеленена прилегающая территория – высажено 600 деревьев и около 2000 кустарников. Построен участок улицы Дзелзавас протяженностью почти 1,5 км, что является важным этапом в реализации планируемого соединения улицы Дзелзавас и автомагистрали P4 в Стопинском крае.

Сертификат EDGE и долгосрочные решения

При строительстве логистического центра были использованы качественные и долгосрочные строительные материалы и экологически чистые технические решения, начиная от систем рекуперации воздуха и до эффективного использования воды. Поэтому зданию присвоен сертификат EDGE, который подтверждает как минимум 24% экономии энергии и 27% экономии воды. Кроме того, в новом логистическом центре используется 100% возобновляемая электроэнергия, предоставляемая Latvenergo.

Особое внимание уделяется устойчивости в долгосрочной перспективе, которая является одной из основных ценностей Lidl. На участке сортировки отходов четыре промышленных пресса для подготовки сортированных отходов к дальнейшей переработке: для картона, для дерева, для цветного и бесцветного пластика. Также создано специальная зона сортировки текстиля. Всего здесь будет сортироваться более 30 видов мусора. Кроме того, для транспортировки используются как обычные деревянные поддоны, так и поддоны из переработанного пластика.

Шесть температурных зон

Качественное хранение продуктов обеспечивают шесть температурных зон (-24°C – для замороженных продуктов, + 1°C – для свежих продуктов, таких как молочные и мясные, + 4°C и влажности 90-95% – для экзотических фруктов и овощей, + 14°C – для овощей и фруктов, +20°C – специальная зона для шоколада, + 18°C – для других продуктов). Таким образом все виды свежих и замороженных продуктов Lidl надежно хранятся в одном комплексе, при постоянной соответствующей температуре и влажности.

Проверка качества

Чтобы гарантировать качество и свежесть продуктов в магазинах, Lidl проводит различные проверки уже в логистическом центре. Каждая поставка фруктов и овощей проходит особые проверки качества. Кроме этого проводятся выборочные проверки на наличие пестицидов. Эти анализы проводятся независимой лабораторией в Германии, поскольку стандарты Lidl предусматривают, что допустимый уровень пестицидов должен быть на треть ниже, чем требуют международные стандарты.

Инновационная холодильная камера

Большую часть теплоснабжения в логистическом центре составляет рециркулируемая тепловая энергия, которая является побочным продуктом работы холодильной камеры. Для повышения эффективности работы в условиях низких температур, холодильная камера оснащена инновационными гравитационными полками. В свою очередь, единый климат в просторных помещениях поддерживает автоматизированная терморегуляция.

Стеллажи для поддонов длиной три километра и современные погрузчики

125 единиц техники логистического центра обеспечат оперативную комплектацию товаров для латвийских и эстонских магазинов Lidl. Товары разместятся на стеллажах высотой от 12 метров и будут выдаваться на линии из 87 пандусов. Общая длина стеллажей достигает трех километров.

О Lidl

Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктов питания в Германии и Европе. Оборот Schwarz Group в 2019-ом финансовом году достиг 113,3 миллиарда евро. В Lidl в настоящее время работает более 310 000 человек в 32 странах мира. Lidl имеет более 11 200 магазинов и 200 логистических центров в 29 странах мира. Своим клиентам Lidl предлагает продукцию высокого качества по самым низким ценам.

О Lidl Latvija

ООО Lidl Latvija было основано в феврале 2018 года. В настоящее время предприятие концентрируется на строительстве собственной торговой сети в Латвии.