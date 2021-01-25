Пн, 25.01.2021
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Оцените! ⟩ Шесть температурных зон и шесть футбольных полей: в Риге открыли логистический центр Lidl

ФОТО: Пресс-фото

В понедельник, 25 января, в Риге, на улице Дзелзавас, 131, открылся логистический центр предприятия розничной торговли ООО Lidl Latvija, сообщили RUS TVNET в компании.

Мероприятие по открытию логистического центра прошло онлайн. 

Галерея: В Риге открыли логистический центр Lidl 

Инвестировано более 55 миллионов евро

В строительство логистического центра и офисного здания площадью 51 000 квадратных метров было инвестировано более 55 миллионов евро, а для обеспечения его работы создано более 150 новых рабочих мест. Предприятием проведены масштабные работы по благоустройству – вокруг логистического центра высажено 600 деревьев и около 2000 кустов. Кроме этого, на средства предприятия построен новый участок улицы Дзелзавас протяженностью почти 1,5 км, сообщили представители компании.

"Приближаемся к тому моменту, когда магазины Lidl распахнут свои двери для покупателей"

Открывая логистический центр Lidl в Риге, председатель правления Lidl Latvija и Lidl Eesti Якоб Йозефссон отметил: "Прошлый год был для нас знаменательным – завершено строительство этого современного здания, и мы создали более 1200 новых рабочих мест в этом логистическом центре и в наших открывающихся магазинах. С каждым днем ​​мы приближаемся к тому моменту, когда магазины Lidl распахнут свои двери для покупателей.

Новый логистический центр является важным этапом, так как именно отсюда товары будут ежедневно доставляться в магазины Lidl по всей Латвии, а затем и в Эстонию.

Командная работа и привлечение международных экспертов позволили нам за два года построить это современное здание, которое мы торжественно открываем сегодня, разумеется, соблюдая все ограничения текущей ситуации. Я думаю, это хороший сигнал для наших коллег, для будущих клиентов и общественности. Знак того, что мы можем добиться успеха в это непростое время и достичь поставленных целей".

О технологических решениях

Член правления и директор по региональным продажам и логистике Lidl Latvija и Lidl Eesti Мачей Урбански во время открытия центра подчеркнул важность команды 150 профессионалов, которые будут обеспечивать ежедневные поставки свежей продукции в магазины Lidl на рынках двух стран, организовывать процессы переработки и осуществлять проверку качества.

Говоря о технологических решениях, М. Урбански отметил: "Мы применили самые передовые технологии, чтобы сделать это здание эффективным, безопасным и удобным для повседневной работы.

Логистический центр имеет шесть температурных зон, мы также гордимся одной из самых больших морозильных камер в Балтии, сертификатом EDGE и долгосрочными решениями в области управления зданием".

Гости виртуального открытия

В виртуальном торжественном открытии приняли участие: посол Федеративной Республики Германия в Латвии Кристиан Хельдт, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, глава канцелярии президента Андрис Тейкманис, исполнительный директор Немецко-латвийской торговой палаты Флориан Шрёдер.

Логистический центр – это место комплектации заказов для магазинов Lidl, поэтому гости и партнеры хотя и удаленно, но символически передавали друг другу миниатюрную модель тележки для покупок. Когда тележка прибыла в центр логистики Lidl Latvija, он был официально открыт.

Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной республики Германия в Латвии Кристиан Хельдт поздравил команду Lidl Latvija с новым началом и выразил удовлетворение значением немецких инвестиций в Латвии в связи с развитием Lidl. "Это хороший сигнал для всех нас в эти экономически трудные времена – новые рабочие места, разнообразие возможностей для потребителей. Философия Lidl всегда основана на тесном сотрудничестве с местными производителями, что означает потенциальные возможности экспорта для местных производителей", – подчеркнул К. Хельдт.

В свою очередь, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис высоко оценил вклад предприятия в развитие инфраструктуры города: "Без масштабных инвестиций немыслимо успешное развитие города, поэтому мы рады, что Рига была выбрана местом для создания логистического центра Lidl и развития сети магазинов. Муниципалитет горячо приветствует создание каждого нового и надежного комплекса и создание каждого нового рабочего места. Важно и качественное благоустройство вокруг нового объекта, создание новых улиц, а также зон отдыха".

Видео: Смотрите тур по логистическому центру

Факты о логистическом центре Lidl Latvija в Риге:

Строительство логистического центра Lidl Latvija, которое было реализовано за неполные два года строительной компанией Merks, началось в октябре 2018 года и обошлось более чем в 55 миллионов евро. В реализации масштабного проекта приняли участие более 350 экспертов из Италии, Польши и других стран Европы.

  • Сотни рабочих мест и благоустроенная среда

Площадь нового логистического центра составляет 51 тысячу квадратных метров. Он состоит из складской площади 45 тысяч квадратных метров, что эквивалентно шести футбольным полям. Остальную часть здания занимают офисные помещения. Забота об охране труда и комфорте 150 работников логистического центра и более 200 офисных сотрудников воплотилась в создание столовой и помещений для отдыха. За счет предприятия озеленена прилегающая территория – высажено 600 деревьев и около 2000 кустарников. Построен участок улицы Дзелзавас протяженностью почти 1,5 км, что является важным этапом в реализации планируемого соединения улицы Дзелзавас и автомагистрали P4 в Стопинском крае.

  • Сертификат EDGE и долгосрочные решения

При строительстве логистического центра были использованы качественные и долгосрочные строительные материалы и экологически чистые технические решения, начиная от систем рекуперации воздуха и до эффективного использования воды. Поэтому зданию присвоен сертификат EDGE, который подтверждает как минимум 24% экономии энергии и 27% экономии воды. Кроме того, в новом логистическом центре используется 100% возобновляемая электроэнергия, предоставляемая Latvenergo.

Особое внимание уделяется устойчивости в долгосрочной перспективе, которая является одной из основных ценностей Lidl. На участке сортировки отходов четыре промышленных пресса для подготовки сортированных отходов к дальнейшей переработке: для картона, для дерева, для цветного и бесцветного пластика. Также создано специальная зона сортировки текстиля. Всего здесь будет сортироваться более 30 видов мусора. Кроме того, для транспортировки используются как обычные деревянные поддоны, так и поддоны из переработанного пластика.

  • Шесть температурных зон

Качественное хранение продуктов обеспечивают шесть температурных зон (-24°C – для замороженных продуктов, + 1°C – для свежих продуктов, таких как молочные и мясные, + 4°C и влажности 90-95% – для экзотических фруктов и овощей, + 14°C – для овощей и фруктов, +20°C – специальная зона для шоколада, + 18°C – для других продуктов). Таким образом все виды свежих и замороженных продуктов Lidl надежно хранятся в одном комплексе, при постоянной соответствующей температуре и влажности.

  • Проверка качества

Чтобы гарантировать качество и свежесть продуктов в магазинах, Lidl проводит различные проверки уже в логистическом центре. Каждая поставка фруктов и овощей проходит особые проверки качества. Кроме этого проводятся выборочные проверки на наличие пестицидов. Эти анализы проводятся независимой лабораторией в Германии, поскольку стандарты Lidl предусматривают, что допустимый уровень пестицидов должен быть на треть ниже, чем требуют международные стандарты.

  • Инновационная холодильная камера

Большую часть теплоснабжения в логистическом центре составляет рециркулируемая тепловая энергия, которая является побочным продуктом работы холодильной камеры. Для повышения эффективности работы в условиях низких температур, холодильная камера оснащена инновационными гравитационными полками. В свою очередь, единый климат в просторных помещениях поддерживает автоматизированная терморегуляция.

  • Стеллажи для поддонов длиной три километра и современные погрузчики

125 единиц техники логистического центра обеспечат оперативную комплектацию товаров для латвийских и эстонских магазинов Lidl. Товары разместятся на стеллажах высотой от 12 метров и будут выдаваться на линии из 87 пандусов. Общая длина стеллажей достигает трех километров.

  • О Lidl

Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктов питания в Германии и Европе. Оборот Schwarz Group в 2019-ом финансовом году достиг 113,3 миллиарда евро. В Lidl в настоящее время работает более 310 000 человек в 32 странах мира. Lidl имеет более 11 200 магазинов и 200 логистических центров в 29 странах мира. Своим клиентам Lidl предлагает продукцию высокого качества по самым низким ценам.

  • О Lidl Latvija

ООО Lidl Latvija было основано в феврале 2018 года. В настоящее время предприятие концентрируется на строительстве собственной торговой сети в Латвии. 

Видео: В Риге открыли логистический центр Lidl 

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