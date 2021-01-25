Пн, 25.01.2021
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В Риге открывается логистический центр Lidl

ФОТО: monticello/Shutterstock

В понедельник, 25 января, в Риге открывается логистический центр предприятия розничной торговли ООО Lidl Latvija, сообщили RUS TVNET в компании.

Предприятие отмечает, что открытие логистического центра Lidl Latvija станет основой для начала его деятельности в Латвии и Эстонии, за которым последует открытие магазинов в Риге и других городах Латвии.

Мероприятие по открытию логистического центра пройдет онлайн. В нем примут участие представители предприятия, строительных компаний и партнеры Lidl Latvija.

Факты:

  • Логистический центр Lidl Latvija на ул. Дзелзавас, 131 в Риге был сдан в эксплуатацию в июле 2020 года.
  • Его площадь составляет 51 000 кв. м.
  • В логистическом центре находится также головной офис компании.
  • В строительство логистического центра Lidl Latvija, начатое в 2018 году, вложено более 55 млн евро.

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