В Риге открывается логистический центр Lidl
В понедельник, 25 января, в Риге открывается логистический центр предприятия розничной торговли ООО Lidl Latvija, сообщили RUS TVNET в компании.
В понедельник, 25 января, в Риге открывается логистический центр предприятия розничной торговли ООО Lidl Latvija, сообщили RUS TVNET в компании.
Предприятие отмечает, что открытие логистического центра Lidl Latvija станет основой для начала его деятельности в Латвии и Эстонии, за которым последует открытие магазинов в Риге и других городах Латвии.
Мероприятие по открытию логистического центра пройдет онлайн. В нем примут участие представители предприятия, строительных компаний и партнеры Lidl Latvija.
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