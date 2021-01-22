Бывший хоккеист "Спартака" и ЦСКА скончался от передозировки наркотиками

Сообщается, что спортсмен без признаков жизни был обнаружен 20 января в коттедже деревни Вартемяги, которая находится в Ленинградской области.

Рядом с телом хоккеиста лежали ложка, шприцы и неизвестное вещество белого цвета. Предварительной причиной смерти называется передозировка наркотиками.

Полиция прибыла на место происшествия после вызова знакомого Агафонова, который несколько дней не мог связаться с хоккеистом. Знакомый спортсмена проник в дом через открытое окно и обнаружил тело.

​Eurosport пишет, что в последние годы Агафонов много говорил о церкви и мечтал, чтобы спорт и вера могли сочетаться.