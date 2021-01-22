Пт, 22.01.2021
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Леонид Парфенов, журналист
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В центре социального ухода Ziedkalne почти все постояльцы заразились Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Covid-19 заражены практически все клиенты филиала Ziedkalne Государственного центра социального ухода Zemgale, много больных и в филиале Lielberze, рассказал представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

По данным, опубликованным в пятницу, в Ziedkalne известно о 142 клиентах с положительным тестом на Covid-19 из 149. Заболевание также было диагностировано у 23 сотрудников.

В Lielberze из 132 клиентов заболели 94, а также 23 работника.

По данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в Ропажском крае велико число случаев заболевания на 100 000 жителей. По словам Зариньша, 68 из 282 клиентов, а также 24 сотрудника больны Covid-19 в филиале Ropaži Государственного центра социального ухода Zemgale. 

С центром социального ухода связана и высокая заболеваемость Covid-19 в Елгавском крае.

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