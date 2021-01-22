В центре социального ухода Ziedkalne почти все постояльцы заразились Covid-19

По данным, опубликованным в пятницу, в Ziedkalne известно о 142 клиентах с положительным тестом на Covid-19 из 149. Заболевание также было диагностировано у 23 сотрудников.

В Lielberze из 132 клиентов заболели 94, а также 23 работника.

По данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в Ропажском крае велико число случаев заболевания на 100 000 жителей. По словам Зариньша, 68 из 282 клиентов, а также 24 сотрудника больны Covid-19 в филиале Ropaži Государственного центра социального ухода Zemgale.