Габриэла Коукалова - чешская бунтарка, скандалистка и борец с российским допингом в биатлоне

Габриэла Коукалова или просто Габи, как её называли поклонники, является двукратной чемпионкой мира, а также двукратной серебряной призёршей Олимпийских игр 2014 года. Многие, правда, запомнили её как одну из самых скандальных представительниц биатлона.

Чешка всегда громко высказывала своё мнение, боролась за правду и критиковала российских спортсменов, попавшихся на допинге. От неё доставалось даже президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу.

В 2018 году она выступила одним из инициаторов бойкота этапа Кубка мира в Тюмени. Из-за этого чешку очень не любили в российском биатлонном сообществе.

Год спустя Габриэла внезапно объявила о завершении карьеры, а о причине этого решения до сих пор ходит много слухов. Сама спортсменка официальной проблемой назвала боли в икроножных мышцах, но многие считают, что настоящей причиной стал конфликт чешки с IBU. Есть также неофициальная версия о проблемах биатлонистки с булимией.

После завершения карьеры Габи не успокоилась и у себя на родине начала вести жизнь суперзвезды. Бывшая спортсменка успела сыграть в кино, занималась дизайнерскими проектами, участвовала в антиправительственных митингах и в телепередаче "Танцы со звёздами", где на протяжении нескольких месяцев танцевала, позабыв о болях в икроножных мышцах.

Осенью 2020-го Габриэла написала пост о том, что она разводится со своим мужем. Спортсменка упомянула разные взгляды на жизнь, но истинная причина кроется в другом. "Чемпионат" сообщает, что Коукалова, по всей видимости, изменяла мужу во время съёмок танцевального шоу со своим партнёром.

У любого уважающего себя спортсмена должна быть автобиография. Есть она и у Габриэлы. Конечно же в ней не обошлось без скандалов и интимных моментов её жизни. В книге спортсменка рассказала о том, как болела анорексией, как отправляла свои трусики хоккеисту Яромиру Ягру, а также о том, как лишилась девственности.

"Я хотела бы сказать, что мне было 15, но это не так". Первым любовником Габриэлы стал друг её сестры - длинноволосый металлист, который был на 12 лет старше.

"Он отвёл меня домой, и там это случилось. Он был нежен, я наслаждалась каждой минутой. И я не могла перестать думать об этом, не о нём, а о том, что произошло", - приводит слова Коукаловой Super.cz.