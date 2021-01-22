KNAB задержал мэра Екабпилса и руководителя Jēkabpils pakalpojumi

В настоящее время неизвестно, пребывают ли они все еще в статусе задержанных. KNAB на данный момент не предоставил агентству ЛЕТА никаких комментариев.

KNAB возбудил уголовное дело по подозрению в возможных нарушениях закона со стороны должностных лиц Екабпилсской думы в связи с закупками, проводимыми муниципальным капитальным обществом. Вчера KNAB сообщил, что 21 сентября прошлого года бюро возбудило уголовное дело о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях и мошенничестве. В рамках этого уголовного процесса KNAB в четверг, 21 января, произвел санкционированные судом неотложные уголовно-процессуальные действия.