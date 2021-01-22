Новое бюро вакцинации возглавит бывший директор Праздника песни и танца

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс подчеркнул, что команда высококлассных специалистов была сформирована в рекордные сроки.

Он добавил, что на последнем этапе отбора не было большого числа кандидатов на должность руководителя бюро с опытом в медицине, и призвал не забывать, что бюро будет работать вместе с другими учреждениями сферы здравоохранения, которые будут выполнять свои задачи.

"Для реализации большого проекта необходима междисциплинарная команда. Мы руководствовались принципом участия [кандидатов] в больших межотраслевых проектах", 11

- сказал Павлютс.

Бюро вакцинации возглавит Эва Юхневича, которая была исполнительным директором праздников песни и танца, работала парламентским секретарем Министерства культуры, возглавляла Рижское бюро по развитию туризма, в течение семи лет организовывала Рижский марафон и другие масштабные проекты.

Комментируя свою мотивацию подать заявку на должность руководителя бюро вакцинации, Юхневича подчеркнула, что ее опыт работы в качестве исполнительного директора праздников песни и танца и руководителя других крупных проектов связан с координацией многих вовлеченных сторон и процессов. Она отметила, что процесс вакцинации также является очень сложным - он связан с логистикой, человеческими ресурсами, планированием времени и требует умелого координирования. Поэтому, по словам Юхневичи, она "позволила себе" подать заявку на эту должность.

Координатором процесса вакцинации будет Петерис Римшс, который ранее руководил проектом по внедрению системы проверки лекарственных средств, был председателем правления Латвийской национальной ассоциации управления проектами, обучал управлению проектами несколько сотен специалистов в различных областях, в том здравоохранении и государственном управлении. Римшс также имеет опыт управления международными проектами.

Координатором по коммуникациям в бюро вакцинации будет Иева Стуре, которая до сих пор возглавляла одно из крупнейших агентств по связям с общественностью в Латвии Komunikacijas agentura/Edelman Affiliate. Стуре является председателем совета Латвийской ассоциации коммуникации, вела проекты коммуникации с обществом в рамках проекта введения евро в Латвии.

Координатором по информационным технологиям будет Марис Дрейманис, который руководил ИТ-проектами в латвийских и международных компаниях. Например, он курировал проект модернизации услуг налоговой информации Службы государственных доходов, руководил глобальной программой гармонизации ИТ GfK SE (Германия), разработкой программного обеспечения для международных клиентов, таких как Standard & Poor's, Universal Music Group, а также госорганов Латвии.

ИТ-координацию будет на безвозмездной основе поддерживать Кристс Авотс, который ранее возглавлял службу корпоративного развития Tet, отвечая за внедрение новых продуктов и услуг. Авотс не будет полностью прекращать свои существующие трудовые отношения, компания, которую он представляет, не будет участвовать в разработке ИТ-системы для проекта вакцинации.

Координатором по логистике бюро вакцинации будет Армин Калниньш с большим опытом организации и управления логистическими проектами. Он имеет опыт работы в компаниях, непосредственно занимающихся логистикой лекарств и вакцин - Tamro и Magnum Medical. Калниньш работал менеджером по логистике в Orkla Confectionery & Snacks Latvija, Amber Distribution и British American Tobacco.

Планируется принять на работу еще пять человек в качестве вспомогательного персонала. 11