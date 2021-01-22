Минобороны дополнительно к покупке мобильного госпиталя хочет создать стационарный

Он пояснил, что Минобороны приняло решение создать гораздо более сильную медицинскую службу, ведь стало ясно, что, например, в таких кризисных ситуациях, как пандемия Covid-19 гражданские структуры часто обращаются к армии.

"Учитывая это, мы решили двигаться в два этапа. Во-первых, мы будем готовы в этом году купить мобильный военный госпиталь. Во-вторых, мы готовы работать над созданием собственного стационарного госпиталя", - сказал министр.