В Тукумсе мужчине поход в магазин без маски обошелся в 50 евро

Так, в одном из магазина Тукумса полицейские во время обхода констатировали, что мужчина 1997 года рождения находится в публично доступных помещениях без защиты для рта и носа. Таким образом он нарушил требования эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.