Пт, 22.01.2021
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Джо Байден, президент США
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В Тукумсе мужчине поход в магазин без маски обошелся в 50 евро

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В четверг в Тукумсе мужчина был оштрафован на 50 евро, так как находился в магазине без маски для лица, сообщает агентство LETA.

Так, в одном из магазина Тукумса полицейские во время обхода констатировали, что мужчина 1997 года рождения находится в публично доступных помещениях без защиты для рта и носа. Таким образом он нарушил требования эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.

Полиция начала по данному факту процесс административного нарушения и наказала мужчину денежным штрафом в размере 50 евро.

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