В Тукумсе мужчине поход в магазин без маски обошелся в 50 евро
В четверг в Тукумсе мужчина был оштрафован на 50 евро, так как находился в магазине без маски для лица, сообщает агентство LETA.
В четверг в Тукумсе мужчина был оштрафован на 50 евро, так как находился в магазине без маски для лица, сообщает агентство LETA.
Так, в одном из магазина Тукумса полицейские во время обхода констатировали, что мужчина 1997 года рождения находится в публично доступных помещениях без защиты для рта и носа. Таким образом он нарушил требования эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.
Полиция начала по данному факту процесс административного нарушения и наказала мужчину денежным штрафом в размере 50 евро.