Из-за Covid-19 акция солидарности в поддержку Навального в Риге не состоится
Из-за ограничений в связи с Covid-19 Рижская дума в пятницу не согласовала запланированную на субботу акцию у посольства России, сообщает агентство LETA.
Из-за ограничений в связи с Covid-19 Рижская дума в пятницу не согласовала запланированную на субботу акцию у посольства России, сообщает агентство LETA.
Представитель организаторов мероприятия сегодня хотел подать заявку на проведение мероприятия, чтобы выразить поддержку российскому оппозиционеру Алексею Навальному, однако сотрудники самоуправления напомнили об установленных в стране ограничениях на собрания и в заявке было отказано.
Организаторы мероприятия уже распространили призыв 23 января собраться у посольства России на акцию солидарности, "чтобы выразить поддержку российскому народу".
"Мы, жители Латвии, как никто другой знаем цену свободы. Мы боремся за нее всю свою историю, и сейчас пришло время и нам помочь нашим соседям добиться своей свободы, своего права жить в демократическом государстве", - говорится в призыве.
Напомним, 23 января по всей России ожидаются массовые протесты, вызванные арестом лидера оппозиции Навального.
"Вырази свою солидарность с народом России - сделай плакат и в субботу положи его перед посольством России", - призывают активисты.
Напомним, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.