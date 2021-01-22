Из-за Covid-19 акция солидарности в поддержку Навального в Риге не состоится

Представитель организаторов мероприятия сегодня хотел подать заявку на проведение мероприятия, чтобы выразить поддержку российскому оппозиционеру Алексею Навальному, однако сотрудники самоуправления напомнили об установленных в стране ограничениях на собрания и в заявке было отказано.

Организаторы мероприятия уже распространили призыв 23 января собраться у посольства России на акцию солидарности, "чтобы выразить поддержку российскому народу".

"Мы, жители Латвии, как никто другой знаем цену свободы. Мы боремся за нее всю свою историю, и сейчас пришло время и нам помочь нашим соседям добиться своей свободы, своего права жить в демократическом государстве", - говорится в призыве.

Напомним, 23 января по всей России ожидаются массовые протесты, вызванные арестом лидера оппозиции Навального.

"Вырази свою солидарность с народом России - сделай плакат и в субботу положи его перед посольством России", - призывают активисты.