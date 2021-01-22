Пт, 22.01.2021
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Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
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Работающие очно педагоги получат единоразовые доплаты по 300 евро

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Министерство финансов согласовало выделение 5,6 млн евро на доплаты педагогам детских садов и специальных образовательных учреждений, а также вспомогательному персоналу, сообщили агентству LETA в министерстве.

Из этой суммы 4,4 млн евро будет потрачено на доплаты педагогам, а еще 1,2 млн евро - на доплаты вспомогательному персоналу, включая нянь и помощников педагогов.

Эти единоразовые доплаты запланированы в размере 300 евро.

"Работающие в детских садах педагоги и их помощники в настоящее время оказывают неоценимую поддержку родителям, которые благодаря этому во время режима чрезвычайной ситуации могут продолжать выполнение своей работы. Их очная работа требует усиленного соблюдения требований безопасности, поиска нетипичных решений для обеспечения образовательного процесса, а также проведения той работы, которую при других обстоятельствах родители делали бы самостоятельно, поэтому поддержка в виде доплат очень важна", - заявил министр финансов Янис Рейрс.

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