Работающие очно педагоги получат единоразовые доплаты по 300 евро

Из этой суммы 4,4 млн евро будет потрачено на доплаты педагогам, а еще 1,2 млн евро - на доплаты вспомогательному персоналу, включая нянь и помощников педагогов.

"Работающие в детских садах педагоги и их помощники в настоящее время оказывают неоценимую поддержку родителям, которые благодаря этому во время режима чрезвычайной ситуации могут продолжать выполнение своей работы. Их очная работа требует усиленного соблюдения требований безопасности, поиска нетипичных решений для обеспечения образовательного процесса, а также проведения той работы, которую при других обстоятельствах родители делали бы самостоятельно, поэтому поддержка в виде доплат очень важна", - заявил министр финансов Янис Рейрс.