Треть из констатированных за последние сутки случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге

Всего в столице за последние 14 дней коронавирусом заболели 3413 человек.

За прошедшие сутки в Даугавпилсе зарегистрировано 60 новых заболевших, таким образом за 14 дней там заболели 876 жителей. В свою очередь в Елгаве зарегистрирован 41 новый случай и 439 случаев за две недели.

В Валмиере за сутки зарегистрировано 28 новых зараженных, в Лиепае и Елгавском крае - по 25. В Даугавпилсском крае констатировано 23 новых случая, в Юрмале и Резекне - по 21, в Олайнском крае - 17, в Мадонском - 16, в Екабпилсе и Прейльском крае - по 15, а в Лудзенском крае - 13 новых случаев. В других самоуправлениях зарегистрировано меньшее число случаев Covid-19.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 3413, в Даугавпилсе - 876, в Елгаве - 439, в Резекне - 368, в Лиепае - 321, в Елгавском крае - 280, в Екабпилсе - 259, в Даугавпилсском крае - 254, в Талсинском крае - 221, и в Юрмале - 214 жителей.

Согласно подсчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 618,8 случаев на 100 000 жителей.

В 36 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 20 он превышен на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки новых пациентов 168 человек были в возрасте от 50 до 59 лет, 166 - в возрасте от 40 до 49 лет, 146 - в возрасте от 30 до 39 лет, в других возрастных группах заболевших было меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 876 новых случаев Covid-19, скончались 19 инфицированных.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 59 586 человек, скончались 1076 пациентов с Covid-19, что составляет 1,8% всех инфицированных.