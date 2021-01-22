Пт, 22.01.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Страны Балтии призывают ЕС разрешить доставку вакцины AstraZeneca до ее подтверждения

Иллюстративное фото ФОТО: Gareth Fuller/AP/Scanpix

Премьеры стран Балтии в пятницу призвали ведомства Евросоюза (ЕС) разрешить доставку по странами созданной англичанами вакцины AstraZeneca еще до ее формального утверждения. 

Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что премьеры Литвы, Латвии и Эстонии присоединились к обращению, принятому ранее на этой неделе Данией, Грецией, Австрией и Чехией. 

"Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы присоединяются к призыву Австрии, Чехии, Греции и Дании к ведомствам ЕС подтвердить вакцину AstraZeneca и обеспечить ее незамедлительное распространение еще до ее подтверждения. Точно придерживаться процедур важно. Но также важна и скорость. Промедление стоит жизней", - написала  Шимоните в своем Twitter. 

Европейское агентство по лекарственным средствам намерено принять решение по вакцине, созданной AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, 29 января. Ранее Еврокомиссия уже подтвердила вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna. 

Вакцина  AstraZeneca и Оксфордского университета дешевле, ее транспортировка проще.

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