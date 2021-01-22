Мартин Дукурс провалил седьмой этап Кубка мира в Кёнигсзе

По итогам двух попыток лучший результат показал немец Александер Гасснер, его результат составил 1 минута 39,88 секунды. Вторым стал южнокореец Юн Сун Бин (+0,04), третьим финишировал россиянин Александр Третьяков, который отстал от победителя на 0,13 секунды.

Совсем неудачным седьмой этап Кубка мира выдался для Мартина Дукурса, который по итогам двух попыток занял 11-е место (+1,19). Его брат Томас Дукурс финишировал на восьмом месте, уступив Гасснеру 0,67 секунды.

Несмотря на неудачу в Кёнигсзе, Мартин Дукурс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира (1456 очков), следом расположились Гасснер (1396) и Томас Дукурс (1226).