Минздрав о госпитализированных с Covid-19: жизни людей старше 70 лет часто спасти не удается

Несмотря на то, что заболеваемость Covid-19 в Латвии немного снизилась, в целом ситуация критичная - особенно в больницах. Тенденции свидетельствуют, что растет число пациентов с тяжелым течением болезни - им необходима интенсивная терапия, но такие ресурсы у больниц ограничены.

Минздрав предупреждает: да, если снизить осторожность, то заболеваемость Covid-19 в Латвии снова начнет расти, и медикам придется выбирать, какому пациенту помогать, а какому - нет. 3

Прогнозируя рост числа госпитализированных с Covid-19 пациентов, Минздрав вместе с лечебными учреждениями и вовлеченными службами работает над решением - расширяет число доступных койко-мест, обеспечивает дополнительные необходимые устройства и ищет возможности привлечения дополнительного персонала. В то же время, если заболеваемость резко вырастет, этого не будет достаточно, указывает Минздрав и отмечает, что по мнению больниц - единственный допустимый сценарий - стабилизация или снижение заболеваемости.

Статистика свидетельствует, что сейчас ежедневно в больницу попадает в среднем 102 пациента в день, что говорит об определенной стабильности. Однако в то же время с середины января резко выросло число пациентов с тяжелым течением болезни. По данным Национальной службы здравоохранения, сейчас в больницах лечатся 1115 пациентов с Covid-19, у 100 из которых состояние тяжелое.

Оперативные данные, которые могут резко меняться, свидетельствуют, что нагрузка койко-мест для пациентов с Covid-19 превышает 80%, в свою очередь нагрузка койко-мест интенсивной терапии первого уровня, где помощь оказывают пациентам в тяжелом состоянии, составляет 69%, а нагрузка койко-мест интенсивной терапии второго уровня, где лечат пациентов в критическом состоянии, еще больше - 72%. Развертывание именно этих коек вызывает наибольшие проблемы, так как очень не хватает персонала с необходимыми знаниями, отметила Страпцане.

В прогнозах возможных сценариев развития, если заболеваемость снова начнет резко расти, Минздрав пришел к выводу, что не будет возможным обеспечить доступность значительно большего числа этих коек, например, увеличив их в два раза. Поэтому самое важное сейчас - ограничить распространение Covid-19 в Латвии.

Минздрав отмечает, что необходимо осознавать риск, который сложившаяся ситуация создает для общественного здоровья в целом - с увеличением пропорции госпитализированных с Covid-19 пациентов и соответственно занятости коек интенсивной терапии, снижается доступность интенсивной терапии для других пациентов.

"Наблюдения больниц также свидетельствуют, что медики все чаще борются за жизнь в средней возрастной группе или группе пациентов в возрасте 30-60 лет. К сожалению пациентам старше 70 лет чаще всего жизнь спасти не удается. Кроме того, в больницы возвращаются пациенты с повторным обострением болезни", - описывает ситуацию Страпцане. 3

"Число госпитализированных пациентов, у которых Covid-19 протекает в самой тяжелой форме, в Рижской восточной больнице растет, в связи с чем увеличивается и нагрузка на отделения интенсивной терапии. По наблюдениям, чаще всего в больницу попадают мужчины в возрастной группе от 30 до 60 лет, бывали и случаи, когда сложная медицинская помощь оказывались им даже три и более недель. К сожалению персонал, ежедневно заботящийся об этих пациентах, исчерпывает свои силы и выгорает, особенно, если в конечном счете человека спасти не удается. Это однозначно оказывает тяжелое психологическое влияние и на медиков", - пояснил член правления Рижской восточной клинической университетской больницы Харальд Плаудис.

В свою очередь главный врач больницы им. Страдиня Эва Стрике указала, у пациентов, которые своевременно не получают помощь, состояние становится острым, необходима неотложная помощь, что создает незапланированную перегрузку в вопросах ограниченного персонала и доступности коек.