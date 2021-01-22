Пт, 22.01.2021
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Алексей Навальный
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Джонсон: новый штамм коронавируса может быть более смертоносным

Борис Джонсон ФОТО: AFP/SCANPIX

Есть "некоторые данные", указывающие, что новый штамм коронавируса, изначально констатированный в Великобритании, не только заразнее, но и смертоноснее, сообщил в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Есть некоторые данные, указывающие, что новый вариант может вызывать более высокую смертность", - сказал он на пресс-конференции.

В данный момент все данные находятся в стадии оценки учеными.

Старший научный сотрудник правительства Великобритании Патрик Валанс сказал, что новый штамм может быть примерно на 30% более смертоносным, однако он отмечает, что сейчас доступны только неполные данные.

По его словам, по оценкам, среди 60-летних мужчин смертность после заражения изначальным вариантом коронавируса составляет - десять из 1000. Однако новый штамм может увеличить этот показатель до "13 или 14".

"Подобный прирост рисков можно увидеть и в других возрастных группах", - добавил он.

В Великобритании зарегистрировано уже 16 800 случаев нового, более заразного штамма Covid-19, а еще 2000 - в 60 других странах, в том числе 23 странах ЕС и ЕЭЗ.

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