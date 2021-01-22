Джонсон: новый штамм коронавируса может быть более смертоносным

"Есть некоторые данные, указывающие, что новый вариант может вызывать более высокую смертность", - сказал он на пресс-конференции.

В данный момент все данные находятся в стадии оценки учеными.

Старший научный сотрудник правительства Великобритании Патрик Валанс сказал, что новый штамм может быть примерно на 30% более смертоносным, однако он отмечает, что сейчас доступны только неполные данные.

По его словам, по оценкам, среди 60-летних мужчин смертность после заражения изначальным вариантом коронавируса составляет - десять из 1000. Однако новый штамм может увеличить этот показатель до "13 или 14".

"Подобный прирост рисков можно увидеть и в других возрастных группах", - добавил он.