Сб, 23.01.2021
К сожалению, пациентам старше 70 лет чаще всего жизнь спасти не удается. Кроме того, в больницы возвращаются пациенты с повторным обострением болезни. Анна Страпцане, представитель Минздрава
Анна Страпцане, представитель Минздрава
1 мин для прочтения

Навальный: сообщение из "Матросской тишины"

Алексей Навальный в аэропорту "Шереметьево" перед задержанием ФОТО: Reuters

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • По России, накануне завтрашних акций протеста за освобождение Алексея Навального, прокатилась волна задержаний, судов и арестов.
  • Арестованный на 30 суток Алексей Навальный опубликовал новый пост на своей странице в Instagram.
  • Какие призывы звучат в интернете перед завтрашними мероприятиями? Что пишут российские звезды?

Алексей Навальный написал обращение из следственного изолятора "Матросская тишина".

"На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно. Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет",

- цитирует "Медуза" часть его обращения.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 22.01.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

Последние новости

НАВЕРХ
Back