В Швеции 1000 человек получили вакцину от Covid-19, хранившуюся при неверной температуре

Всего при слишком низкой температуре хранились 2100 доз вакцины. Неиспользованные дозы вакцины от коронавируса отложены до тех пор, пока не выяснится, могли ли они испортиться из-за нарушения температуры хранения, сообщает rus.err.ee со ссылкой на фармацевтический ритейлер в Швеции Apoteket.
Препарат, хранившийся при неверной температуре, успели ввести работникам здравоохранения.
"Согласно предварительной оценке Департамента здравоохранения Швеции, нет никаких признаков, что дозы, хранившиеся при слишком низкой температуре, представляют опасность для здоровья", - написал представитель Apoteket в пресс-релизе.
Департамент здравоохранения и Совет по надзору в сфере здравоохранения расследуют произошедшее.