В Швеции 1000 человек получили вакцину от Covid-19, хранившуюся при неверной температуре

Всего при слишком низкой температуре хранились 2100 доз вакцины. Неиспользованные дозы вакцины от коронавируса отложены до тех пор, пока не выяснится, могли ли они испортиться из-за нарушения температуры хранения, сообщает rus.err.ee со ссылкой на фармацевтический ритейлер в Швеции Apoteket.