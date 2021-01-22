В Пурвциемсе бусик муниципальной полиции сбил женщину-пешехода и уехал

Женщина шла по улице Дзелзавас, а когда остановилась перед светофором на улице Стирну, внезапно почувствовала удар сзади, споткнулась и упала на асфальт. Подняв голову, она увидела микроавтобус муниципальной полиции Риги.

"Они там гоняли местных бродяг. Выезжали задним ходом, водитель не посмотрел и сбил женщину. 237

Они вытолкнули ее под красный свет светофора. Она с тем же успехом могла еще и под машины попасть", - рассказал муж пострадавшей.

После этого полицейские просто уехали, хотя пострадавшая махала им, что стражи порядка видели.

Медики, прибывшие на перекресток улиц Дзелзавас и Стирну в течение шести минут, пригласили пострадавшую в служебный транспорт и произвели осмотр. Даму увезли в больницу для проведения дополнительных исследований, но известно, что полученные ею травмы не тяжелые.

Передача Degpunktā связалась с представителями муниципальной полиции Риги, чтобы проверить информацию, а также уточнить причину столь безответственных действий. Стражи порядка подтвердили, что сказанное мужчиной - не выдумка. Обстоятельства произошедшего выясняются в ходе служебной проверки.