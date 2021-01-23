"Ставки повысились". Власти России устроили беспрецедентную кампанию против митингов 23 января

Власти быстро отреагировали на рост протестной повестки в соцсетях.
Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать "в незаконных акциях 23 января".
Роскомнадзор по поручению генпрокуратуры потребовал у "ВКонтакте" и "ТикТока" оградить несовершеннолетних от призывов к участию и пообещал воспользоваться свежими поправками в законодательство, которые позволяют штрафовать соцсети за распространение запрещенной информации.
30 декабря Владимир Путин внес в закон "Об информации" поправки, обязывающие владельцев соцсетей блокировать информацию, которая, в том числе, содержит призывы к массовым беспорядкам или склоняет несовершеннолетних "к совершению противоправных действий".
Тогда же депутаты приняли поправки в административный кодекс, позволяющие штрафовать соцсети за непринятие мер по удалению незаконной информации.
Статья ст. 13.41 КоАП вступила в силу 10 января этого года.
Нарушителями Роскомнадзор считает "ТикТок", "ВКонтакте", "Фейсбук", "Твиттер", "Инстаграм" и YouTube, им грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.
В пятницу стало известно, что "ВКонтакте" заблокировал большую часть групп, в которых сторонники Навального призывали выходить на митинги.
Удалять "незаконный контент" начали и другие соцсети, заявили в Роскомнадзоре: "ТикТок" якобы избавилась от 38% такой информации, "ВКонтакте" и YouTube прекратили распространение 50% "выявленных призывов", "Инстаграм" - 17%.
Поведение российский властей напоминает реакцию их белорусских коллег во время акций протеста после президентских выборов, считает Калачев: "Александр Лукашенко же удержался, поэтому, видимо, его опыт считается положительным и воспринят как возможный пример для подражания". "Кампания запугивания" может быть и частью подготовки к выборам в Госдуму, для которой нужно показать "жесткость и бескомпромиссность" в надежде, что "активисты разбегутся".
Несмотря на предупреждения властей, в поддержку Навального выступили не только его соратники, но и деятели культуры, блогеры и спортсмены. Среди них - певицы Монеточка, Гречка и Муся Тотибадзе, группы "Кровосток" и "Каста", музыканты Андрей Макаревич и Noize MC, футболист Игорь Денисов, актрисы Александра Бортич и Яна Троянова, журналист Юрий Дудь, хоккеист Артемий Панарин.
"Не важно, близки ли ваши позиции, - написала "Монеточка", - это не о политике, а о гражданском обществе и справедливости".
Некоторые знаменитости, наоборот, посоветовали россиянами не выходить на улицу. Например, певец Филипп Киркоров призвал "не раскачивать лодку" и "быть едиными с нашим Лидером".
Пользователи соцсетей также обнаружили, что похожие друг на друга видео с критикой Навального за последние дни опубликовали популярные в "Инстаграме" блогеры.
Агентство Wildjam, с которым работали некоторые из этих блогеров, после выхода публикаций объявило о прекращении сотрудничества с ними.
Сотрудники ФБК пожаловались на то, что на соцсети фонда и региональных штабов за последние дни подписались десятки ботов. На это же жаловалась и "Новая газета". С чем это связано, неизвестно.
Источник ТАСС "во властных структурах" рассказал агентству о том, что "компетентные органы" изучают вопрос о возможных мерах - вплоть до закрытия - в отношении радиостанции "Эхо Москвы". Претензии к станции якобы вызвана "пропагандой насильственных действий", утверждает ТАСС. Главред "Эха" Алексей Венедиктов рассказал "Интерфаксу", что ничего не знает о таких претензиях.