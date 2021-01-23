"Ставки повысились". Власти России устроили беспрецедентную кампанию против митингов 23 января

По словам юриста, предсказать, как будут действовать власти 23 января и последуют ли за митингами уголовные дела, сложно. "Ничего нельзя исключать, возможно что угодно. Но "Апология протеста" рассчитывает, что граждане смогут мирно выразить свое мнение и никто не пострадает", - сказал Передрук.

"Дети вне политики". Как власти пытаются отпугнуть школьников от митингов

Одно из главных тем в преддверии акций 23 января стало возможное участие в них несовершеннолетних. Би-би-си уже писала о том, как протестная волна захлестнула российский "ТикТок": в этой соцсети школьники массово агитируют подписчиков прийти на субботние митинги.

Активность подростков заинтересовала чиновников, силовиков и общественников.

Следственный комитет вечером в пятницу, перед митингами завел уголовное дело из-за призывов к детям об участии в протестах. Следователи посчитали, что "сторонники Навального" разместили их в соцсетях. Дело завели по статье о "вовлечении несовершеннолетних" в действия, которые несут угрозу для их жизни (часть 2 статьи 151.2 УК РФ). Максимальное наказание по ней - три года колонии.

МВД в свою очередь заявило, что, по данным силовиков, "руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России - в частности, Ивана Жданова и Леонида Волкова - указание максимально задействовать молодых".

О том, что сторонники Навального якобы призывают участвовать в митингах детей, в пятницу говорили и в Кремле. "Позиция может быть только одна: в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и, тем более, провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Про детей вспомнил и Сергей Собянин: "Недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних. Очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам".

За день до этого мэр с 22 января отменил несколько действоваших из-за коронавируса ограничений: например, возобновил работу детских досуговых учреждений и развлекательных центров.

"Идет сфокусированная кампания, где главная тема - "оппозиционеры втягивают детей в политику". Непонятно, правда, как это будет соотносится с возможными жесткими действиями против этих же детей и подростков на самих акциях, - объясняет политолог Константин Калачев, - Но ясно, что это попытка расчеловечивания и демонизации оппонентов, которые якобы готовы пожертвовать здоровьем детей ради своих политических целей - ничего лучше никто из пропагандистов, видимо, не придумал".

"Отдельный респект школьникам, устроившим по выражению адвоката "беспредел в ТикТоке". Не знаю, что это означает, но звучит круто", - заявил Навальный из "Матросской тишины".