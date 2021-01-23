Covid-19 в Латвии: 910 новых случаев инфицирования, 21 человек скончался
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 910 новых случаев Covid-19, скончался 21 инфицированный, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 910 новых случаев Covid-19, скончался 21 инфицированный, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Среди умерших были люди, входившие в разные возрастные группы:
С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 60 496 человек, скончались 1097 человек, что составляет 1,8% всех инфицированных.
В пятницу сделано 10 598 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,6%.
Согласно расчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 605,13 случая на 100 000 жителей. За последние 14 дней коронавирус подтвержден у 11 544 человек.