Сб, 23.01.2021
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Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
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Covid-19 в Латвии: 910 новых случаев инфицирования, 21 человек скончался

Тест на коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: AFP / Scanpix

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 910 новых случаев Covid-19, скончался 21 инфицированный, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Среди умерших были люди, входившие в разные возрастные группы:

  • один - от 55 до 60 лет,
  • восемь - от 60 до 70 лет,
  • пять - от 70 до 80 лет,
  • четыре - от 80 до 90 лет.
  • три - от 90 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 60 496 человек, скончались 1097 человек, что составляет 1,8% всех инфицированных.

В пятницу сделано 10 598 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,6%.

Согласно расчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 605,13 случая на 100 000 жителей. За последние 14 дней коронавирус подтвержден у 11 544 человек.

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