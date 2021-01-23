Covid-19 в Латвии: 910 новых случаев инфицирования, 21 человек скончался

Среди умерших были люди, входившие в разные возрастные группы:

один - от 55 до 60 лет,

восемь - от 60 до 70 лет,

пять - от 70 до 80 лет,

четыре - от 80 до 90 лет.

три - от 90 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 60 496 человек, скончались 1097 человек, что составляет 1,8% всех инфицированных.

В пятницу сделано 10 598 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,6%.