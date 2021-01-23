Сб, 23.01.2021
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Харальд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы
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  • Школьница играет на пианино после каждой победы любимой команды: её видео уже стало вирусным
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Школьница играет на пианино после каждой победы любимой команды: её видео уже стало вирусным

ФОТО: https://twitter.com/SixersSadie

Пятнадцатилетняя болельщица Сэди Смит после каждой победы "Филадельфии Севенти Сиксерс" стала выкладывать в своём аккаунте в Twitter отрывок из неофициального гимна баскетбольного клуба, исполненного на пианино. Это оценили как болельщики, так и официальные представители клуба, пишет Sports.ru.

"Я хотела объединить свою любовь к "Сиксерс" и музыке во что-то единое и запостила песню в Twitter. Думала, что она соберёт 10-15 лайков, а в итоге получилось так много внимания", - сказала Сэди.

Перед тем как она выложила первое видео, у Смит было около 40 подписчиков. Теперь у девочки 19,2 тысячи подписчиков. Болельщицу уже стали называть "Сиксерс Сэди" и "Сиксерс Пиано Герл" ("девочка-пианистка Сиксерс").

Ещё одной неожиданностью для Смит стало предложение от официальных представителей "Филадельфии" исполнить песню в честь победы над "Орландо" в канун Нового года.

"Наше невероятно активное комьюнити и творческие фанаты сообщили нам о @SixersSadie. Мы оказались поражены выступлением и сразу же решили связаться с ней", - рассказал представитель клуба.

У этого видео уже почти 250 тысяч просмотров. Президент по баскетбольным операциям "Филадельфии" Дэрил Мори ретвитнул выступление и подписался на аккаунт музыкантки.

"Мне нравятся столь страстные и талантливые болельщики, как "Сиксерс Сэди". Как сказал бы Сэт Майерс, это "та история, которая нужна нам прямо сейчас". А я просто не могу перестать слушать эту песню!" - поделился он.

На видео обратил внимание и баскетболист команды Матисс Тайбулл. Ему понравилось такое сочетание спорта, социальных сетей и музыки.

Смит шесть лет занималась музыкой, но на матчах "Сиксерс" была только три раза. Команда пообещала, что, как только болельщикам будет разрешено вновь вернуться на трибуны, в перерыве матча Сэди выступит со своим номером. Тогда же она сможет встретиться со своим самым любимым баскетболистом - камерунским центровым Джоэлом Эмбиидом.

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