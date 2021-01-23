Школьница играет на пианино после каждой победы любимой команды: её видео уже стало вирусным

"Я хотела объединить свою любовь к "Сиксерс" и музыке во что-то единое и запостила песню в Twitter. Думала, что она соберёт 10-15 лайков, а в итоге получилось так много внимания", - сказала Сэди.

Перед тем как она выложила первое видео, у Смит было около 40 подписчиков. Теперь у девочки 19,2 тысячи подписчиков. Болельщицу уже стали называть "Сиксерс Сэди" и "Сиксерс Пиано Герл" ("девочка-пианистка Сиксерс").

Ещё одной неожиданностью для Смит стало предложение от официальных представителей "Филадельфии" исполнить песню в честь победы над "Орландо" в канун Нового года.

"Наше невероятно активное комьюнити и творческие фанаты сообщили нам о @SixersSadie. Мы оказались поражены выступлением и сразу же решили связаться с ней", - рассказал представитель клуба.

if you were to tell me even a few months ago that i would be on the sixers pregame show i probably would’ve called you insane. life is crazy, thank you so much @NBCSPhilly for the experience! 🥰 pic.twitter.com/XU4phLTz5Z — sadie ツ “sixers piano girl” (@SixersSadie) January 17, 2021

У этого видео уже почти 250 тысяч просмотров. Президент по баскетбольным операциям "Филадельфии" Дэрил Мори ретвитнул выступление и подписался на аккаунт музыкантки.

"Мне нравятся столь страстные и талантливые болельщики, как "Сиксерс Сэди". Как сказал бы Сэт Майерс, это "та история, которая нужна нам прямо сейчас". А я просто не могу перестать слушать эту песню!" - поделился он.

На видео обратил внимание и баскетболист команды Матисс Тайбулл. Ему понравилось такое сочетание спорта, социальных сетей и музыки.

still can’t get over this clip of matisse talking about my videos 🥺 thank you so much @MatisseThybulle for the kind words :) pic.twitter.com/0gTXOpP05X — sadie ツ “sixers piano girl” (@SixersSadie) January 19, 2021