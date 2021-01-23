Правительству Кариньша исполняется два года

За годы после восстановления независимости Латвии нынешнее правительство формировалось дольше всего - представленным в парламенте партиям потребовалось три с половиной месяца, чтобы согласовать состав Кабинета министров.

После выборов в октябре 2018 года избранные в парламент политические партии долго не могли договориться о кандидате на должность премьер-министра. Кариньш стал третьим кандидатом в премьеры.

За два года в правительстве сменились четыре министра. После того как министр культуры Даце Мелбарде была избрана в Европарламент, ее место занял Наурис Пунтулис. В 2020 году должностей лишились два министра - министр экономики Ральф Немиро, которого сменил Янис Витенбергс, и министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, на место которого пришел Артур Том Плешс. В начале этого года должности министра здравоохранения лишилась Илзе Винькеле, которую сменил Даниэль Павлютс.