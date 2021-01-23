С сегодняшнего дня самоизоляцию не нужно соблюдать только по возвращении из Ватикана

Порог заболеваемости для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей. Этот порог не превышен только в Ватикане.

В отношении стран, не входящих в Европейский союз и Европейскую экономическую зону, самоизоляция не требуется при возвращении в Латвию из Южной Кореи, Руанды, Новой Зеландии, Таиланда, Сингапура и Австралии. Cамоизоляция должна соблюдаться при прибытии из Великобритании и Японии, которая ранее входила в список относительно безопасных стран. Эти страны входят в число тех, откуда разрешено пересечение внешней границы ЕС.