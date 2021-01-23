Сб, 23.01.2021
Я действительно ошибался насчет высокой смертности, потому что весной казалось, что с вирусом будут дела проще. Я основывал свои знания на тех, которые использую каждый день. За год многое изменилось. Петерис Апинис, доктор
Петерис Апинис, доктор
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  • С сегодняшнего дня самоизоляцию не нужно соблюдать только по возвращении из Ватикана
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С сегодняшнего дня самоизоляцию не нужно соблюдать только по возвращении из Ватикана

Аэропорт "Рига" ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С сегодняшнего дня самоизоляцию в Латвии нужно соблюдать по возвращении из всех включенных в список Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) стран Европы, кроме Ватикана.

Порог заболеваемости для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей. Этот порог не превышен только в Ватикане.

В Литве заболеваемость составляет 716 случаев на 100 тыс. жителей, в Эстонии - 590,5, в Латвии - 685,8.

В отношении стран, не входящих в Европейский союз и Европейскую экономическую зону, самоизоляция не требуется при возвращении в Латвию из Южной Кореи, Руанды, Новой Зеландии, Таиланда, Сингапура и Австралии. Cамоизоляция должна соблюдаться при прибытии из Великобритании и Японии, которая ранее входила в список относительно безопасных стран. Эти страны входят в число тех, откуда разрешено пересечение внешней границы ЕС.

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