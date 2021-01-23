Сб, 23.01.2021
То, что сейчас происходит в этом "суде" в УВД, это и правда насмешка над правосудием. Полный ад. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
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Онлайн ⟩ Акции протеста в поддержку Алексея Навального - что происходит?

ФОТО: AFP / Scanpix

23 января в России и других странах мира начались акции протеста в поддержку российского политика Алексея Навального. RUS TVNET ведет текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что там происходит.

Напомним, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.

Соратники политика призвали 23 января выйти на акцию в поддержку политика. Акции запланированы более чем в 65 населенных пунктах России. 

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