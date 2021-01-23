Фото ⟩ У Посольства России в Риге на мероприятии в поддержку Навального собрались десятки человек

Гита Гжибовска, пресс-секретарь Государственной полиции, заверила LETA, что полиция прибыла на место происшествия, следя за соблюдением общественного порядка и безопасности, а также требований эпидемиологической безопасности.

Мероприятие посетило несколько десятков человек и прошло без происшествий.

Хотя изначально мероприятие было официально объявлено, организатор отказался от него. Государственная полиция будет оценивать, следует ли инициировать административный процесс в связи с тем, что мероприятие не было объявлено официально, сообщили в Государственной полиции.

Галерея: Мероприятие в поддержку Алексея Навального в Риге

Ранее сообщалось, что молодежная организация "Протест", демонстрируя поддержку российских оппозиционных политиков, планировала организовать в субботу, 23 января, одиночные пикеты с плакатами, соблюдая меры безопасности, сообщает LETA.

Организация хотела провести более масштабное мероприятие, но из-за мер ограничения Covid-19 Рижская дума не согласовала запланированную акцию у российского посольства.