Галерея ⟩ В Таллинне проходит акция в поддержку Навального, народ скандирует: "Путин - вор!"

Собравшиеся скандируют "Путин - вор!" и "Свободу Навальному!". У митингующих в руках разные плакаты: "Навальный сидит за нас, мы стоим за Навального", "Свободу Навальному - нет беспределу", "Оплачу геленджикскому пациенту лечение от клептомании в Гааге".

В эту субботу по всему миру проходят демонстрации, призывающие к немедленному освобождению Навального и решительному давлению на Кремль, чтобы положить конец ограничениям основных прав и свобод граждан.

На вопрос о том, почему жители Эстонии собрались на митинг в поддержку российского оппозиционера, один из организаторов акции, правозащитник Сергей Метлев ответил, что причина проста - связи с Россией.

"Эстония - сосед России, у многих из нас, в том числе и у меня, там друзья, знакомые и родственники. И все эти люди находятся в ситуации, когда их права подавляются, когда выходить на улицы опасно, не потому что уголовные элементы могут побить, а потому что это может сделать свое государство. И со всеми этими людьми, такие граждане Эстонии, как я, солидарны. Как люди просто, - комментирует Rus.Postimees Метлев. - Мы в Эстонии отлично знаем, каково это, когда нет свободы. Посмотрите, что было еще 40 лет назад, когда тоже нельзя было выходить, но мы постепенно построили свободное общество, мы знаем, как это сложно, как много с этим связано проблем. И мы хотим поддержать всех тех россиян, которые тоже стремятся к государству, где царит человеколюбие. Разумеется, граждане России должна сами решать судьбу своей страны. Удел граждан Эстонии здесь, на митинге, - это выразить солидарность, поддержать, если нужно, заступиться. Но, конечно, россияне должны сами этим заниматься".

По мнению Метлева, согласно разным прогнозам, Навальному может грозить до десяти лет лишения свободы. "Мы выяснили по задержанию Навального, что российский суд и полиция не считают нужным соблюдать российские законы, и, соответственно, этот произвол может привести к чему угодно. Но дело в том, что даже для слегка авторитарной власти существует определенная степень общественного нажима изнутри и на международном уровне, когда власть может отступить. И мы хотим, чтобы этот нажим был создан, и Алексея Навального освободили. Он является сейчас действительно самым смелым и честным человеком в России", - добавил Метлев.