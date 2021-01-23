"Динамо" завершило выездную серию поражением в Москве

Матч завершился со счётом 5:2 (0:1, 1:0, 4:1) в пользу российской команды. Отметим, что уже после прошлого матча "Динамо" лишилось даже теоретических шансов на попадание в плей-офф Кубка Гагарина.

В составе московской команды дублем отметился нападающий Вадим Шипачёв. На счету форварда также результативная передача. По одной шайбе в ворота рижан отправили Вячеслав Кулёмин, Иван Муранов и Андрей Миронов. В составе рижского "Динамо" голы в свой актив записали Денис Паршин и Джей Си Лайпон.

В данный момент рижское "Динамо" с 23 очками в 48 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ.

В активе московского "Динамо" 63 очка в 49 матчах и четвёртое место на "Западе".Далее рижан ожидают два домашних поединка - против омского "Авангарда" (27.01) и череповецкой "Северстали" (29.01).