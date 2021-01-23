Фото ⟩ В Даугавпилсе прошла акция в поддержку Алексея Навального

Акция прошла с соблюдением всех эпидемиологических ограничений и не была многочисленной. Четыре человека приехали на пикет из Краславы, позже к ним присоединились еще несколько даугавпилчан.

Никита Шурховецкий, один из участников акции: "Я давно слежу за деятельностью Навального. Это политик, который расследует коррупцию, и мне это нравится. А пришел я сюда потому, что считаю неправильным, что его задержали, что его преследуют и пытались убить. Люди должны иметь право свободно выражать свои мысли, открыто говорить о своих убеждениях. Власть не должна их за это преследовать".

Галерея: Мероприятие в поддержку Алексея Навального в Даугавпилсе

Вадим Богданов: "Я подумал, что свобода - это такая штука заразная. И что рано или поздно она доберется и до нас. Я не говорю, что мы несвободны, мы свободнее, чем люди в России, в Беларуси, но и у нас с этим есть проблемы. И отстраняться от проблем, которые есть у соседей, это то же самое, что закрывать глаза на то, что происходит и в нашей стране. Ни в одной стране мира люди не должны бояться открыто высказывать своё мнение. Ни в России, ни в Латвии".

Со временем к протестующим присоединилось еще несколько молодых людей. Некоторые прохожие фотографировали пикетчиков, проезжающие машины сигналили, а некоторые из водителей - показывали неприличные жесты.