Сб, 23.01.2021
То, что сейчас происходит в этом "суде" в УВД, это и правда насмешка над правосудием. Полный ад. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
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Фото ⟩ В Даугавпилсе прошла акция в поддержку Алексея Навального

ФОТО: Евгений Ратков

В субботу, 23 января, в Даугавпилсе прошел пикет в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, которую организовала группа активистов из Краславы, пишет даугавпилсское издание "Чайка".

Акция прошла с соблюдением всех эпидемиологических ограничений и не была многочисленной. Четыре человека приехали на пикет из Краславы, позже к ним присоединились еще несколько даугавпилчан.

Никита Шурховецкий, один из участников акции: "Я давно слежу за деятельностью Навального. Это политик, который расследует коррупцию, и мне это нравится. А пришел я сюда потому, что считаю неправильным, что его задержали, что его преследуют и пытались убить. Люди должны иметь право свободно выражать свои мысли, открыто говорить о своих убеждениях. Власть не должна их за это преследовать". 

Галерея: Мероприятие в поддержку Алексея Навального в Даугавпилсе

Вадим Богданов: "Я подумал, что свобода - это такая штука заразная. И что рано или поздно она доберется и до нас. Я не говорю, что мы несвободны, мы свободнее, чем люди в России, в Беларуси, но и у нас с этим есть проблемы. И отстраняться от проблем, которые есть у соседей, это то же самое, что закрывать глаза на то, что происходит и в нашей стране. Ни в одной стране мира люди не должны бояться открыто высказывать своё мнение. Ни в России, ни в Латвии".

Со временем к протестующим присоединилось еще несколько молодых людей. Некоторые прохожие фотографировали пикетчиков, проезжающие машины сигналили, а некоторые из водителей - показывали неприличные жесты.

Напоминаем, что сегодня, 23 января, во многих городах мира проходят акции в поддержку Алексея Навального. В России на них всего собралось больше 100 тысяч человек, почти 2 тысячи человек были задержаны. Акции в поддержку также прошли в Риге и Таллинне.

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